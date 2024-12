Pere Guardiola: «Magari un giorno mio fratello Pep verrà ad allenare il Girona…»

Al Telegraph. “Sono stato con Nike per 12 anni e ho iniziato facendo indossare scarpe a Iniesta e Torres quando avevano 14 anni. Ho finito per gestire le carriere di Ronaldo e Ronaldinho”

Il fratello di Pep si chiama Pere. Pere Guardiola. Ed è il presidente del consiglio di amministrazione del Girona. “Magari un giorno Pep viene ad allenare noi”, scherza intervistato dal Telegraph. Ma Pere Guardiola ha avuto un ruolo nella genesi e nel successo di tanto fratello. Hanno una filosofia comune, dice. “Le cose non accadono perché accadono e basta. Le cose non vanno come pensi perché hai delle capacità migliori. Le cose accadono perché c’è una specie di schema: sapere che se hai un giocatore migliore dell’avversario allora avrai più possibilità. Non dovremmo mai dimenticare che si tratta dei giocatori”.

“Se non giochiamo un buon calcio è come lanciare una moneta in aria. Un giorno puoi vincere; un giorno puoi perdere, ma il più delle volte farai fatica. Cercare di giocare un buon calcio, di controllare tutti i reparti in campo, ti porterà più vicino alla vittoria”.

Poteva fare l’allenatore pure lui… “Ero bravo a mettere insieme le persone, a far accadere le cose. Ho capito quando ero piccolo che potevo farlo. Ero bravo a far concordare la parte destra con la parte sinistra e mi piaceva e me la cavavo bene. Mi piace sempre stare in cucina, dove si cucina tutto: come faremo? Perché faremo questo? In che modo? Ok, abbiamo bisogno di questi soldi. Quindi, come faremo a raccogliere questi soldi? E poi quando li avremo, chi li gestirà? Sono stato con Nike per 10, 12 anni e ho iniziato facendo indossare scarpe Nike ai giovani giocatori. Ho ingaggiato Andrés Iniesta quando aveva 14 anni, ho ingaggiato Fernando Torres quando aveva 14 anni. Sono cresciuto con loro e ho finito per gestire le carriere di Ronaldo Nazário e Ronaldinho. Uno era a Madrid e l’altro a Barcellona. Tutta questa esperienza mi è stata utile. Poi ho fondato la mia azienda come agente e ha ampliato la mia conoscenza di business, calcio e gestione dei giocatori. Quando sono arrivato a Girona avevo una portata che mi ha sicuramente aiutato a sapere cosa sta succedendo, cosa pensano gli agenti, cosa pensano i giocatori”.

Il Girona apparteneva, almeno in parte al City Football Group. Ma la partecipazione azionaria del CFG è stata trasferita in un blind trust indipendente, per ottemperare alle normative della Uefa dopo la qualificazione del Girona alla Champions League: “Ora siamo completamente separati, ma siamo sempre stati piuttosto indipendenti. Siamo diventati azionisti. Quattro anni fa, ho venduto parte della mia quota a Marcelo Claure (un imprenditore boliviano-americano e presidente del Club Bolivar, un altro partner del CFG; Pere detiene ancora il 16 percento)”.

