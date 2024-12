Pedullà smonta l’asse di mercato tra Napoli e Juventus: «Molto difficilmente ci saranno operazioni tra i club»

Sul suo canale YouTube: vale per Chiesa e per Raspadori che, tra l’altro, doveva andare all’Atalanta. È stato Conte a fermarlo

Per quanto riguarda Raspadori il giornalista fa un passo indietro e ricorda: «i mal di pancia di Raspadori risalgono già alla scorsa estate, quando lui ha intuito che con Conte avrebbe potuto fare poca strada – afferma il giornalista sul suo canale Youtube – Thiago Motta lo stima molto, ma è quasi impossibile che Conte possa liberarlo per la Juventus»

Tra le sue dichiarazioni, Pedullà ricorda anche che nell’ultima settimana della scorsa sessione di mercato, l’Atalanta si è mossa per Raspadori, e avrebbe messo 25 milioni sul tavolo, ma la determinazione di Conte lo portò a tenersi stretti i migliori.

L’esperto di Sportitalia si è spostato sul caso Chiesa ricordando che il Napoli sarebbe interessato da mesi. Gennaio sarà il momento decisivo per l’attaccante dei ‘Reds’.

Il Napoli lo aveva già cercato in estate. Però, a causa di un cambio di rotta del club, che ha puntato direttamente su David Neres, Federico Chiesa si è trasferito al Liverpool. L’ex Juventus però, non sembra ottenere grandi soddisfazioni.

Già da settimane si vocifera un possibile trasferimento di Chiesa, ed oggi è stato confermato dall’esperto di mercato Sportitalia. Il giornalista ha affermato tramite il suo canale YouTube che Chiesa potrebbe lasciare i Reds già da gennaio 2025: «La scorsa estate il Napoli aveva dimostrato un gradimento (finito lì) per Federico Chiesa, ma nient’altro. Sarebbe stato complicato. Vero è anche che Conte lo considera tra i suoi preferiti nel ruolo di esterno offensivo».

Le possibilità che il talento della Nazionale lasci il Liverpool sono molto alte, che venga a Napoli è tutto da vedere

«Tra l’altro, ha una stima enorme per Chiesa – prosegue – ma tra Juventus e Napoli si sa come andrà a finire: molto difficilmente – tranne clamorose eccezioni – potrebbero esserci manovre di mercato».

«Se magari non sarà contento al Liverpool e secondo me già non lo è, perché in Premier League gioca poco, sarebbe più facile tornare in Italia dalla finestra piuttosto che dalla porta principale», conclude Pedullà.

Con la maglia del Liverpool si contano solo tre presenze

Ad accreditare le voci di un possibile acquisto è l’insoddisfazione di Chiesa nella squadra attuale. Si contano solo tre presenze per un totale di soli 78 minuti e con l’esordio in Champions League durato soltanto 1 minuto (nella vittoria contro il Milan). Il nuovo esordio di Federico Chiesa con la maglia del Liverpool si può dire che di fatto non è mai partito.

Pedullà conclude riassumendo l’impossibilità di scambi tra i club: «Giuntoli, Manna, Conte, la rivalità, lottare per lo scudetto come sta facendo il Napoli, sono tutte situazioni che ci portano a pensare che oggi sia qualcosa di molto complicato, qualcosa che appartiene a una rivalità enorme, non fatta delle tifoserie o dalle città, ma dagli uomini che appartengono alla Juve e al Napoli – conclude – le trattative devono passare attraverso le società, che quella scintilla possa scoccare lo vedremo, oggi sembra molto complicato».