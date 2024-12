Nagelsmann: «Che bello fare il ct, puoi sceglierti la squadra e lasciare a casa gli idioti»

Il ct della Germania alla Faz: “Nei club ci sono sempre correnti politiche, in Nazionale scegli i ragazzi più adatti alle tue idee”

Julian Nagelsmann spiega alla Faz perché è bello fare il ct, invece che allenare un club. Dice che si può scegliere lui la squadra ogni volta, senza dover dar conto. Il commissario tecnico della Germania non usa mezzi termini: “In Nazionale hai semplicemente la possibilità di scegliere una squadra completamente nuova tra ottobre e novembre e di convocare la squadra in modo tale da non avere nessun idiota al suo interno”.

Come nella vita reale, “ci sono giocatori che magari non si adattano bene alle proprie idee o non affrontano certi argomenti in modo positivo. Grazie a Dio non ho mai dovuto allenare un idiota, ma ne ho sentito parlare…”.

Dopo le prime quattro partite internazionali, Nagelsmann ha cambiato radicalmente la rosa della Germania: “Abbiamo lasciato a casa anche uno o due giocatori importanti”, ha detto. Mats Hummels e Leon Goretzka. “Ma non perché non abbiano un buon carattere o non si adattino a un certo gruppo”.

In “un grande club” come il Bayern ci sono “sempre correnti politiche. Devi tenerne conto, ma non dovresti lasciarti scoraggiare. Ho imparato che in un club così grande le cose il lunedì vengono viste come eccezionali e il martedì non valgono più nulla. Il pubblico esige sempre ragazzi e persone che esprimano le proprie opinioni, ma se lo fai, purtroppo spesso ti ritrovi a doverne rispondere”.

