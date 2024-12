L’ex presidente della Fiat chiude alla possibilità di candidatura, con la Serie A che oggi sarà richiamata a votare.

Luca Cordero di Montezemolo era stato accostato nelle ultime ore a una possibile presidenza della Lega Serie A. In una dichiarazione all’Ansa, il 77enne ha risposto all’indiscrezione lanciata dalla Gazzetta dello Sport.

Montezemolo: «Presidenza della Lega Serie A? Grazie, ma sono molto impegnato»

In particolare, l’ex presidente di Fiat e Confindustria, nonché ex vertice della Ferrari, ha precisato:

«Ho visto che il mio nome circola per la presidenza della Lega calcio. Ringrazio i molti che hanno pensato a me, ma sono molto impegnato a viaggiare… con Italo».

Oggi la Lega Serie A sarà chiamata per la seconda volta al voto di rinnovo dei suoi vertici.

La candidatura di Simonelli resta sul tavolo, presentata ufficialmente già a inizio mese. Così come la disponibilità del numero uno in carica, Lorenzo Casini, eletto nel marzo 2022. Come presidente attuale non deve ripresentare formale candidatura, e infatti è rimasto finora in secondo piano. Emerge però una nuova ipotesi forte, raccolta dentro gli ambienti della Lega: è quella di Luca Cordero di Montezemolo, per anni al vertice di Ferrari (19 Mondiali vinti in Formula Uno, 14 da presidente e 5 da direttore sportivo) ma anche ex presidente di Fiat e Confindustria. Un profilo importante che sarebbe funzionale alle società anche in termini di relazioni con il Governo, in un momento delicato nel dialogo tra club, che avanzano richieste su tax credit, Decreto Crescita e percentuale sulle scommesse, e istituzioni. Montezemolo ha anche solide relazioni internazionali, utili per esempio in sede di trattative sui diritti televisivi esteri.

ilnapolista © riproduzione riservata