Michail Antonio è stato sottoposto ad un intervento per ridurre la frattura riportata nell’incidente

Il West Ham United ha confermato che l’attaccante Michail Antonio è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico per una “frattura dell’arto inferiore” riportata in un incidente stradale sabato. Il club ha pubblicato un comunicato per rassicurare i tifosi, affermando che il giocatore di 34 anni era “cosciente e comunicante” al suo arrivo in un ospedale del centro di Londra dopo l’incidente. Inoltre, il club ha sottolineato che Antonio rimarrà sotto osservazione nei prossimi giorni per garantire una rapida ripresa dopo l’intervento chirurgico.

In comunicato:

“Il West Ham United può confermare che Michail Antonio ha subito un intervento chirurgico per una frattura a un arto inferiore, riportata in un incidente stradale sabato pomeriggio. Sarà monitorato attentamente in ospedale nei prossimi giorni.

I nostri migliori auguri vanno a Michail per una pronta guarigione, e ringraziamo di cuore la comunità calcistica per il loro straordinario supporto da quando è stata diffusa la notizia. Vogliamo anche esprimere la nostra profonda gratitudine ai servizi di emergenza e ai soccorritori che hanno assistito Michail immediatamente dopo l’incidente, insieme al team medico che continua a prendersi cura di lui.

Il club fornirà aggiornamenti aggiuntivi secondo necessità.”

Nel frattempo, l’Unità di Polizia Stradale dell’Essex sta indagando sull’incidente, parlando con i testimoni e esaminando le riprese della dashcam per ricostruire gli eventi che hanno portato all’incidente.

Sabato, il club di Premier League aveva confermato che Antonio era stato coinvolto in un incidente stradale, chiedendo che ‘pensieri e preghiere’ fossero indirizzati verso l’internazionale giamaicano mentre riceveva cure in ospedale, come riportato dall’Express.

Debbie, l’ex moglie di Antonio e madre dei suoi quattro figli, ha fatto centinaia di miglia da Manchester per essere al suo fianco in ospedale. I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre Antonio dalle lamiere poiché era intrappolato nel veicolo e ci hanno impiegato oltre 45 minuti. I testimoni oculari hanno descritto la scena, affermando che i soccorritori hanno dovuto tagliare il veicolo per raggiungerlo.

Un testimone ha raccontato al The Sun: “Diverse altre auto si erano fermate, e i passanti stavano chiamando i soccorsi. Le condizioni erano terribili – pioggia, vento e strade scivolose. Sembrava fosse un incidente con un solo veicolo; l’auto aveva perso il controllo. Solo dopo ho realizzato chi fosse. Spero stia bene”.

Un altro testimone ha osservato: “Il lato destro dell’auto era gravemente danneggiato, con la ruota anteriore destra e la porta del conducente mancanti. Ho visto i vigili del fuoco che lavoravano per tagliare parti del veicolo per raggiungerlo”.

