A Luis Enrique chiedono se gli piaccia Osimhen, lo spagnolo tergiversa: «Non parlo di chi non alleno»

In conferenza al Psg: «È difficile migliorare la nostra rosa, non mi aspetto regali di Natale. Saremo comunque attenti al mercato»

Luis Enrique è intervenuto in conferenza stampa in preparazione della sfida al Lens. Il Psg sta facendo il suo in Ligue 1, mentre sta mancando parecchio in Champions League. La squadra parigina è molto criticata (anche quest’anno) per questa ragione ma il tecnico spagnolo non cede di un passo sulle sue scelte. Qualche settimana fa aveva dichiarato, su Kolo Muani, che «ciò che pensa di lui sarebbe emerso dalle sue scelte e non dalle sue parole». Oggi – sempre riguardo a un attaccante ovvero Victor Osimhen – ha glissato su un potenziale acquisto già a gennaio in conferenza stampa.

Luis Enrique: «Non parlo di giocatori che non sono del Psg» Di seguito quanto dichiarato quest’oggi in conferenza dallo spagnolo: «Se mi piace Osimhen? Non parlo di giocatori che non sono nel club. Grazie.» Sul 2025:

«Dipende dal calendario. Da gennaio, se continueremo in tutte le competizioni, sarà molto impegnativo. Manca una partita per decidere cosa faremo durante questo periodo, dipende dai giocatori e dalle loro esigenze. Alcuni hanno bisogno di riposare, altri devono continuare i loro sforzi, altri devono allenarsi quasi ogni giorno stagione, dipende da persona a persona.»

Su Barcola: «Lo mettiamo in gara? Sono molto contento di Bradley. Per te era come Maradona a inizio stagione e adesso non ti piace… Non funziona così. Io Sono contento per lui, voglio che continui a migliorare. Tutti i giocatori possono avere alti e bassi, quello che conta è raggiungere gli obiettivi della squadra, sono molto contento di tutta la squadra, gli obiettivi non contano.»

Su Donnarumma e sul mercato: «Sta bene, non ha dolore. È una ferita… Nessuna ripercussione importante. È stato molto fortunato che l’impatto non abbia colpito gli occhi. Abbiamo visto tutti le immagini, non c’è bisogno di commentarle. Non credo che la pausa romperà la dinamica. L’anno scorso abbiamo fatto più di 10 trasferimenti. Non c’è urgenza, non c’è bisogno al momento, ma se c’è l’opportunità di poter migliorare la rosa, molto bene. Ma abbiamo una squadra davvero fantastica.»

Ancora su gennaio: «Che regalo spero per Natale? Sono molto contento della squadra. La cosa migliore in ogni finestra di mercato è essere attenti, è difficile migliorare la nostra rosa, noi vogliamo sviluppare i nostri giovani talenti. Per quanto riguarda il mercato, abbiamo un’ottima squadra.»

