Zirkzee sostituito dopo mezz’ora e Old Trafford esulta: lo United di Amorim sta naufragando

Serataccia per il Manchester United, per il nuovo allenatore Amorim e per Zirkzee. Lo United è stato sconfitto 0-2 contro il Newcastle (primo gol dopo 3 minuti, il raddoppio al 19esimo, c’è stato anche un palo colpito da Tonali). È 14esimo in classifica. Ed è alla terza sconfitta consecutiva in campionato per la gestione del portoghese Amorim. Nel disastro, un capitolo a parte lo merita Zirkzee continuamente beccato dal pubblico. Al 33esimo minuto (si è già sullo 0-2), dopo un pallone perso, Amorim decide di sostituirlo con Mainoo e Old Trafford esulta. Un momento bruttissimo per l’attaccante caro a Thiago Motta. Zirkzee si mette il giaccone e si infila negli spogliatoi. Dopo due minuti, fa ritorno in panchina.

Il Manchester United sembra al disastro. In Inghilterra da giorni tiene banco il dibattito sulle possibilità che lo United ha di retrocedere. A questo punto della serata, hanno sette punti di vantaggio sull’Ipswich Town che è terzultimo. Piove sul bagnato e nel recupero del primo tempo Casemiro si mangia un gol fatto. Nel secondo tempo, non cambia nulla.

Amorim sta facendo peggio di Ten Hag (e non era facile).

