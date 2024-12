L’agente di Dani Olmo è a Manchester per valutare l’interesse del City (Daily Mail)

Lo spagnolo rischia di non poter giocare più con il Barcellona, e “i club della Premier cercano di trarre vantaggio dalle difficoltà del Barça nel registrare il calciatore per la Liga”

Secondo quanto riporta il Daily Mail, “l’agente di Dani Olmo è arrivato oggi a Manchester, mentre i club della Premier League cercano di trarre vantaggio dalla battaglia del Barcellona che deve registrare il nazionale spagnolo nella Liga prima del 1° gennaio“.

La Premier League ha puntato Dani Olmo

Il Barcellona ha preso Dani Olmo per 60 milioni di euro in estate ma ha potuto inserirlo nella lista per la Liga solo grazia a una sorta di deroga al fair play finanziario. In altre parole, Olmo ha potuto giocare con il Barça grazie all’infortunio di Christensen. La Liga ha autorizzato questo cambio nella lista fino però al 31 dicembre 2024. E tra 4 giorni si arriva alla scadenza.

In il Barcellona non riuscisse a regolarizzare la propria posizione, Olmo potrebbe diventare uno svincolato di lusso. “Il Barcellona ha avviato un’azione legale contro la Liga e inizialmente sperava di raggiungere una risoluzione prima della prossima settimana“. Ma la Premier ha fiutato l’odore del sangue blaugrana:

“La situazione ha allertato i principali club della Premier League, come Manchester City, United e Arsenal, che hanno manifestato un vivo interesse per sapere se un giocatore così determinante nel trionfo della Spagna a Euro 2024 potrebbe essere disponibile gratuitamente il mese prossimo“.

L’agente di Dani Olmo, Andy Bara, ha avuto un ruolo centrale nel trasferimento da 77 milioni di Josko Gvardiol dal Red Bull Lipsia al Manchester City nel 2023. “Bara è volato a Manchester con un jet privato prima della partita del City contro l’Everton e avrebbe dovuto essere presente alla partita“.

