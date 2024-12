La “variante Di Lorenzo” potrebbe creare problemi al Torino (Gazzetta)

Il difensore del Napoli può occupare anche tre posizioni: esterno basso, interno quasi regista e ala, secondo lo sviluppo dell’azione

La Gazzetta dello Sport analizza la sfida di oggi tra il Napoli e il Torino parlando dell’assetto tattico che potrebbe avere Vanoli per disinnescare gli azzurri.

“La “variante Di Lorenzo” esce dagli schemi e richiede una chiusura di gruppo, perché il difensore può occupare anche tre posizioni: esterno basso, interno quasi regista e ala, secondo lo sviluppo dell’azione. Di Lorenzo può essere contrastato subito da una punta (lasciando più spazio però a Rrahmani), o seguito dall’esterno sinistro (Lazaro è il favorito) quando sconfina in profondità, ma in mezzo servirà l’opposizione di un centrocampista”.

Leggi anche: Di Lorenzo scherza: «Lukaku pagherà una cena a tutta la squadra per l’assist che gli ho servito»

In più il Napoli cerca una maggiore incisività in attacco e per farlo punta ovviamente su Lukaku che dovrebbe diventare “una specie di regista avanzato”

“Big Rom non è più dominante in solitari, ha bisogno del supporto della squadra per accendersi. Per questo Conte vuole Kvara più dentro al campo, più vicino a Lukaku per duettare anche nello stretto e colpire pure da fuori”.

ilnapolista © riproduzione riservata