Neres ha ribaltato le gerarchie, è diventato un intoccabile. Il georgiano ora dovrà lottare per riconquistarsi il posto

Kvaratskhelia in panchina per scelta tecnica, giocano Neres e Politano (Gazzetta)

Neres e Kvaratskhelia giocheranno insieme ma non contro il Venezia. Almeno non dal primo minuto. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo.

Scrive la Gazzetta:

L’occasione arriverà presto, garantisce Conte. Ma non oggi. Matteo Politano ha recuperato dall’influenza e ieri si è allenato con la squadra, garantendo la disponibilità al cento per cento. E allora niente Napoli tutto strappi e talento, come poteva essere quello guidato dal duo KvaratskheliaNeres alle spalle di Lukaku.

Davide Neres è diventato un intoccabile, ribaltando le gerarchie. (…) L’exploit del brasiliano porta ad analizzare la seconda certezza: quella di oggi sarà la prima panchina per scelta tecnica per Khvicha Kvaratskhelia. La stella dello scudetto è in crisi e adesso dovrà fare di più per riprendersi il suo posto. (…) La settimana scorsa contro il Genoa era finito in panchina, ma perché rientrava da un infortunio. Stavolta si è allenato bene per tutta la settimana, ma non è bastato. Non è una bocciatura e non c’entra niente neanche la questione rinnovo. Fa solo effetto pensare a un Kvara senza corona, senza l’immunità del fuoriclasse.

Kvaratskhelia nettamente davanti a Osimhen nella top 100 del Guardian

Nella top 100 stilata dal Guardian dei migliori giocatori del 2024 sono state rese note le ultime 60 posizioni; i primi 40 della classifica si conosceranno a breve. Tra questi c’è Victor Osimhen, che figura al 74esimo posto; ma anche Khvicha Kvaratskhelia, il quale rispetto al 2023 perde dodici posizioni e si classifica al 49esimo posto.

E il Guardian scrive del georgiano:

Nessun giocatore del Napoli ha mostrato il meglio di sé nella difesa del titolo vinto l’anno prima. Nonostante tre allenatori cambiati e il decimo posto in classifica, l’uomo che chiamano Kvaradona ha segnato 11 gol da ala sinistra. Ha poi realizzato una rete con la Georgia a Euro 2024 nella vittoria contro il Portogallo, che ha portato la sua nazionale agli ottavi di finale. Con Antonio Conte ora alla guida del Napoli, sia Kvaratskhelia che il suo club stanno andando nella giusta direzione. Hanno trascorso finora gran parte della stagione al primo posto.

ilnapolista © riproduzione riservata