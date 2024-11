Grande prestazione di Buongorno e Rrahmani. Simeone generoso ma non è un goleador. McTominay gran giocatore

Se Kvara deve fare il terzino, tanto vale far giocare al suo posto un cagnaccio qualunque

Cesare – Caro Guido ottimo pareggio del Napoli a Milano con l’Inter, un punto che ci permette di rimanere da soli al primo posto in classifica. Dopo la sonante sconfitta in casa con l’Atalanta non era facile affrontare gli scudettati fuori casa ma il Napoli ha dato prova di grande carattere. Gli azzurri hanno fatto un ottimo primo tempo difendendo benissimo e ripartendo mettendo in difficoltà l’Inter, andando in vantaggio e subendo poi il gol del pareggio con un non incolpevole Meret (oltre alla dormita di Gilmour che ha lasciato liberissimo Calhanoglu che avrebbe dovuto marcare).

Guido – Purtroppo nel secondo tempo il Napoli ha sofferto perché non riusciva più a ripartire. Il Napoli ha sbandato sul palo di Dimarco e soprattutto sul palo in occasione del rigorino assegnato con leggerezza agli interisti (qui ci ha aiutato la buona stella considerando che è stato il primo rigore sbagliato da Calhanoglu nella sua vita in serie A) ma ha saputo riprendersi e ricompattarsi. Conte l’ha impostata molto bene come suo solito aspettando l’Inter che ha cercato di fare la partita e il risultato gli ha dato ragione.

Cesare – L’impostazione tattica è stata possibile grazie al grande sacrificio di Politano (che ormai è un terzino) e anche di Kvara che hanno contribuito, con un Di Lorenzo bloccato e un buon Olivera, a depotenziare il gioco sulle fasce dell’Inter. Kvara ha fatto una partita di grande sacrificio facendo tutta la fascia con grande attenzione alla fase difensiva. Gli interisti con le sortite offensive di Pavard lo spingevano appositamente all’indietro.

Guido – Però Kvara così inevitabilmente perde in lucidità in avanti e c’è da chiedersi se non sarebbe meglio sfruttare le sue doti principali: fare assist e fare gol. Secondo me è urgente che Conte e trovi dei meccanismi che restituiscano al georgiano la possibilità di mettere in campo le sue straordinarie doti tecniche. Se deve fare stabilmente il terzino non si può pretendere che dopo una sgroppata di 60 metri trovi la lucidità per saltare in dribbling l’avversario, trovare l’angolo per l’assist illuminante, calciare in porta con precisione. Questo è il busillis. Se Kvara deve far principalmente il terzino allora tanto vale far giocare al suo posto un cagnaccio qualunque.

Cesare – Direi anche grande prestazione dei due centrali difensivi che hanno dominato due clienti difficilissimi come Lautaro Martinez e Thuram annullandoli. Il primo tempo del Napoli è stato superiore al secondo per la buona prestazione di Lukaku che ha fatto sponda, attaccato gli spazi e fatto passaggi filtranti. Poi nella seconda frazione di gioco Lukaku è scomparso dal campo continuamente anticipato e perdendo tutti i duelli con Acerbi. E ancora una volta vi è stata la conferma che la questione Lukaku è fondamentale per il Napoli. Secondo me Simeone poteva entrare prima perché è parso molto vispo (come Ngonge) e nel finale con una azione combinata tra loro il Cholito avrebbe addirittuta potuto dare la vittoria al Napoli.

Guido – Caro Cesare su Simeone ho un’idea precisa. Giocatore generoso e serio ma non un goleador. Uno di quelli che rende molto bene nelle squadre di provincia e nel Napoli non può che avere un ruolo di buon rincalzo

Cesare – McTominay ha confermato di essere un gran giocatore e si sta dimostrando molto forte in tutte le zone del campo. Invece mi lascia perplesso Gilmour, che ha dimostrato che è una discreta riserva e niente più a differenza dell’altro scozzese. E meno male che è rientrato Lobotka che sarà fondamentale per il prosieguo del campionato. Il Napoli esce non male da queste tre prime partite di un ciclo difficile con una vittoria, una sconfitta e un pareggio. Adesso, dopo la sosta, ospiteremo la Roma e sarà una partita difficile considerando l’esonero di Juric, la prima partita del nuovo allenatore ed un ambiente che ribolle.

Guido – Il Napoli sta dimostrando di saper affrontare le partite difficili, con un grande allenatore, al di là del tipo di gioco. Conte ha dato questo tipo di impostazione alla squadra e bisogna farsene una ragione, così gioca il Napoli ed è un modo di giocare che sta comunque portando risultati. La classifica in vetta è affollatissima con sei squadre nel giro di due punti ma il Napoli ha le potenzialità per essere tra quelle che potranno lottare per lo scudetto.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: insufficiente; Guido:scarso

Di Lorenzo – Cesare: sufficiente; Guido:buono

Olivera – Cesare: buono; Guido:buono

Rrahmani – Cesare: buono; Guido:ottimo

Buongiorno – Cesare: eccellente; Guido:straordinario

Anguissa – Cesare: modesto; Guido:insufficiente

Gilmour – Cesare: mediocre; Guido:scarso

McTominay – Cesare: buono; Guido:ottimo

Politano – Cesare: sufficiente; Guido:buono

Lukaku – Cesare: 1°tempo ottimo-2° scarso; Guido: buono

Kvara – Cesare: buono; Guido:buono

Lobotka – Cesare: buono; Guido:buono

Simeone – Cesare: sufficiente; Guido:appena sufficiente

Ngonge – Cesare: sufficiente; Guido:buono

Conte – Cesare: buono; Guido:ottimo

