A Dazn: «Si chiude un 2024 entusiasmante, ora in Supercoppa troveremo squadre attrezzate. Lautaro non sarà mai un problema per noi, ma sempre una soluzione».

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, è intervenuto a Dazn nel post-partita di Cagliari-Inter. I nerazzurri hanno vinto 3-0 e sono, per ora, in vetta alla classifica di Serie A.

Inzaghi: «Vincere la Champions? Siamo l’Inter, ovvio che abbiamo obiettivi importanti»

Dodici gol nei primi 15 minuti del secondo tempo, cosa dice negli spogliatoi alla squadra?

«Chiaramente i numeri sono importanti, a fine primo tempo ho fatto i complimenti alla squadra, dovevamo continuare così. Il Cagliari è una squadra organizzata e tenace, non era semplice venire qui. A Venezia non meritava la sconfitta. Abbiamo dovuto fare un’ottima prestazione di squadra. Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche rifinitura, non siamo riusciti a segnare e nel secondo tempo siamo entrati pressando e accorciando. Si chiude un 2024 entusiasmante con la vittoria della seconda stella che ci unirà per sempre con i tifosi e la dirigenza. Ora dobbiamo andare avanti, in Supercoppa troveremo squadre attrezzate».

Terza partita di fila dove le palle inattive risolvono i match:

«C’è tantissima disponibilità dai calciatori, ho la fortuna di avere uno staff che mi aiuta tantissimo e proviamo tanto queste situazioni. Sono un fattore nel calcio d’oggi, l’organizzazione ti dà tanto».

Gestione di Lautaro:

«Era più sciolto dopo il gol. Non ha giocato sempre sempre, in Champions e Coppa Italia è rimasto fuori. Non ne parlava molto di questa situazione e gli abbiamo detto che la squadra lavora per lui. Per noi non sarà mai un problema Lautaro, ma sempre una soluzione».

Vittoria della Champions:

«Siamo l’Inter, abbiamo obiettivi importanti. Gennaio e febbraio saranno mesi impegnativi, ma ho giocatori che mi danno grande disponibilità».

Vedrà Lazio-Atalanta?

«Sì, perché è una partita bella e importante. Ma io e il mio staff non ci dobbiamo fermare e dobbiamo guardare alla nostra prossima partita [2 gennaio vs Atalanta, ndr.]».

