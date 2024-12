Il Newcastle ha trovato il suo Pirlo: con Tonali playmaker hanno vinto tre partite consecutive (Guardian)

Velocizza il gioco, perde raramente il possesso del pallone e sa tirare fuori il meglio dai suoi compagni. Sono ora quinti in classifica.

Pare che il tecnico del Newcastle Eddie Howe abbia trovato una soluzione per cercare di tornare nelle competizioni europee il prossimo anno: spostare Sandro Tonali in una posizione da playmaker, piuttosto che mezz’ala. Il club ha vinto le ultime tre partite consecutive in Premier.

Il Newcastle ha trovato il suo Pirlo: con Tonali playmaker hanno vinto tre partite consecutive

Come riportato dal Guardian:

Il Newcastle era scivolato al 12° posto in Premier League e sembrava che Howe dovesse andar via. Poi Sandro Tonali ha riacceso la scintilla e tutto è cambiato. Un mese dopo che Howe ha deciso di schierare il centrocampista italiano più avanzato in un pareggio 1-1 contro il Crystal Palace, il Newcastle è salito al 5° posto. Con la qualificazione alla Champions League improvvisamente di nuovo possibile, si recheranno all’Old Trafford per la partita contro il Manchester United dopo aver segnato 11 gol mantenendo un tre clean sheets consecutivi. Ora il 24enne sta recuperando il tempo perso dopo la squalifica, dettando i tempi di gioco quando il club rischia le ripartenze.

Il Newcastle non è mai stato bravo a prendere in mano le partite, ma ora ha un centrocampista che, pur mantenendo la calma in campo, ha accelerato i movimenti di gioco della squadra. Tonali raramente perde il possesso del pallone è uno specialista nel rubare palla con intercetti impeccabilmente cronometrati e raramente ha bisogno di utilizzare contrasti duri per fermare gli avversari. Ricorda un ex playmaker italiano, Andrea Pirlo, come ha sottolineato anche l’allenatore («Ci sono somiglianze precise con Pirlo nel gioco di Sandro, non solo il taglio di capelli. Sandro ha qualità simili in termini di tecnica e passaggi»). Sa tirare fuori il meglio dai suoi compagni di squadra per sviluppare uno stile di gioco più vario.

