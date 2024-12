Il Maradona da record nel 2024: in 12 mesi oltre un milione di spettatori (CorSport)

Anche lo scorso anno (quarantasettemila di media in campionato), nonostante le difficoltà e le delusioni, è stata una costante rincorsa al biglietto

Il Corriere dello Sport sottolinea un record a suo modo storico per Napoli e il Napoli: il Maradona quasi sempre sold out in tutto il 2024. Anche durante l’infausta stagione scorsa.

Maradona da record nonostante la difficile stagione scorsa

Scrive il Corriere della Sera

L’ultima sfida del 2024 va a blindare un anno a suo modo storico che verrà ricordato a lungo. Tutti al Maradona per l’ennesimo sold out stagionale. I biglietti sono andati esauriti nel giro di tre ore nel giorno di prevendita.

Il Napoli ringrazia Napoli: dodici mesi di passione, sofferenza, speranza e lenta risalita, di rinascita con l’arrivo di Conte e della nuova stagione. Quest’anno il sold out è un’abitudine, la media interna è di cinquantamila spettatori a partita (erano in cinquantaduemila già col Modena ad agosto per il turno preliminare di Coppa Italia), ma era simile anche lo scorso anno (quarantasettemila di media in campionato) nonostante le difficoltà e le delusioni. Il 2024 verrà ricordato come l’anno della costante rincorsa al biglietto, dei pienoni previsti e poi annunciati, dei cori sospesi, del “Napoli torna Campione” di nuovo intonato solo quest’anno, dei fischi e delle contestazioni (la scorsa primavera) fino ai ritrovati applausi, al sostegno e ai sogni tornati a casa a Fuorigrotta. Dodici mesi, ventidue partite, oltre un milione di spettatori, da un Napoli all’altro: la città c’è sempre stata.

Manfredi: «Lo stadio di proprietà del Napoli? È possibile, ma servono più di 150 milioni»

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è intervenuto a Radio Crc per parlare della situazione legata allo stadio Maradona e il club.

«Io credo che il nostro obiettivo sia quello di riqualificare lo Stadio Maradona. È un patrimonio immateriale della città. Io e De Laurentiis ci parliamo. Vediamo l’impegno del governo se farà un intervento straordinario per facilitare l’opera dal punto di vista finanziario. La valutazione la dobbiamo fare tutti insieme. La società è un elemento fondamentale sulla scelta degli interventi da fare. Il Napoli gioca allo Stadio Maradona. Noi dobbiamo partire dagli stadi che abbiamo, poi se ci rendiamo conto che le cose non sono realizzabili possiamo valutare altre opportunità. Per acquistare il Maradona Il Napoli deve mettere più 150 milioni e alla fine del percorso può ottenere la proprietà poiché anche la legge lo prevede. L’ho detto anche a De Laurentiis. Se ci sono degli investimenti importanti che giustificano l’eventuale cessione in proprietà, questo è possibile».

