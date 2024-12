Il Barcellona è ancora a rischio fair play finanziario e potrebbe perdere Dani Olmo (El Mundo Deportivo)

“Dal 1° gennaio Dani Olmo e Pau Víctor non saranno più iscritti alla Liga”. Il Barça deve ridurre ancora il monte ingaggi per poter registrare il trequartista

Come riporta il Mundo Deportivo, “dal 1° gennaio Dani Olmo e Pau Víctor non sono più iscritti alla Liga e, quindi, il club del Barça dovrà fare spazio nel monte ingaggi. Il nuovo contratto con Nike non basta“. Per farla breve, il Barcellona deve ancora rientrare nelle regole del fair play finanziario. Già queste estate c’erano stato problemi proprio con Dani Olmo. L’attaccante aveva pure saltato le prime partite perché il club non poteva iscriverlo nella lista campionato.

Grazie l’infortunio di Christensen, che ha lasciato un “casella” vacante, Dani Olmo ha potuto giocare con la maglia del Barcellona. Ora il problema riguarda anche Pau Victor.

Il posto di Dani Olmo a rischio? Il Barcellona sembra tranquillo

Il Barcellona mostra tranquillità, convinto di trovare una soluzione prima del 31 dicembre. “Nelle ultime ore si è parlato della possibilità che il Barça venda anche i suoi settori Vip, opzione che sarebbe in trattativa e lascerebbe 100 milioni di euro da utilizzare per il trasferimento dell’operazione. Una possibilità che resta sul tavolo ma ci sono altri fronti aperti“.

El Mundo spiega meglio:

“Ciò che il club blaugrana farebbe è ciò che il Real Madrid ha già fatto, tra le altre grandi squadre europee, con il suo stadio: rinunciare alla gestione di parte dello stadio per un certo periodo di anni in cambio di reddito futuro. In questo caso si parla di una cifra intorno ai 100 milioni di euro che ora entrerebbe nelle casse del Barça in cambio di un contratto tra i 20 e i 25 anni in cui una società tratterrebbe gli introiti derivanti da questo settore del nuovo Spotify Camp Nou“.​

ilnapolista © riproduzione riservata