Manifestanti di fronte al Parlamento della Georgia con palloni con sopra un nome, un numero e un logo: Kvara, 77, Napoli Calcio

Continuano le tensioni politiche in Georgia, dove i cittadini sono scesi in piazza per protestare contro l’elezione del nuovo presidente de facto della Repubblica, l’ex-calciatore Mikheil Kavelashvili. Lo hanno fatto utilizzando ancora una volta lo sport come loro bandiera e in questo caso Kvara, scrive il Corriere del Mezzogiorno

“Un pallone da calcio bianco e azzurro rotola di fronte al Parlamento della Georgia. Sopra un nome, un numero e un logo: Kvara, 77, Napoli Calcio”.

Ciò che centinaia di migliaia di manifestanti nella capitale e nelle altre città del Paese rivendicano sono «elezioni libere e democratiche» e la fine della crisi istituzionale provocata dal partito dell’oligarca filo-russo Bidzina Ivanishvili.

“I manifestanti hanno portato in piazza decine di palloni con cui giocare per riscaldarsi dal freddo pungente e per lanciare un messaggio. In Georgia il calcio è quasi una religione: se gli eroi di un tempo tradiscono con le proprie discese in politica, la gente cerca negli idoli di oggi una speranza di riscatto. Khvicha Kvaratskhelia sopra tutti”.

“In piazza i palloni sono decine, ma quelli più ambiti sono proprio quelli di Khvicha, sia quello bianco-azzurro del Napoli sia quello bianco-rosso della nazionale georgiana. «Siamo stanchi di questi vecchi calciatori che rovinano il futuro dei nostri figli, ma non abbiamo perso la speranza nelle nuove generazioni. Forza Napoli, forza Kvicha, forza Georgia», esclamano Irakli e Giorgi, quasi lanciando un suggerimento all’attaccante che nel 2023 ha vinto lo scudetto i n Italia”.

