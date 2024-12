Genoa-Napoli, alle 15 la conferenza stampa di Antonio Conte – LIVE

Domani il Genoa ospita il Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri dovranno fare a meno di Buongiorno e forse anche di Kvara

Domani il Genoa ospita il Napoli di Antonio Conte. Oggi alle 15 la conferenza di mister Conte. Gli azzurri dovranno fare a meno di Buongiorno e forse anche di Kvara. Il difensore costretto a stare lontano dai campi almeno per un mese. Recupero record invece per il georgiano. Nella rifinitura di oggi Antonio Conte sceglierà se portarlo a Genoa o lasciarlo recuperare pienamente.

Kvaratskhelia è quasi pronto ma col Genoa giocherà Neres (Gazzetta)

Kvaratskhelia ha recuperato dall’infortunio, potrebbe essere convocato per la partita di domani in casa del Genoa. Titolare, però, sarà Neres che a Udine ha giocato una splendida partita. Ecco cosa scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo:

Khvicha Kvaratskhelia è tornato a lavorare in gruppo: parzialmente, senza forzare. La lesione di basso grado del legamento collaterale mediale è roba ancora fresca e fino a mercoledì Kvara faticava ancora a correre bene vista l’ingombrante fasciatura al ginocchio. Però adesso cresce l’ottimismo, come la sua voglia di rimettersi a disposizione di Conte e della squadra. Stamattina provino decisivo, ma c’è fiducia per rivedere il georgiano tra i convocati per la sfida di domani contro il Genoa.

Dove Conte si affiderà ancora a Neres lì davanti, a chiudere il tridente con Lukaku e Politano. Del resto, la prova del brasiliano a Udine è stata scintillante, come il Kvara prima maniera. Sgasate, sterzate, serpentine di qualità e potenza che hanno letteralmente fatto impazzire la fisicità della difesa friulana.

C’è anche Di Lorenzo per sostituire Buongiorno al centro della difesa (Gazzetta)

Ne scrive Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport. L’opzione numero uno è quella che porta a Juan Jesus. Ma c’è anche il capitano uno dei pochi calciatori duttili che ha il Napoli. All’occorrenza può giocare (garantendo il solito rendimento affidabile) anche da difensore centrale. Scrive la Gazzetta:

Non finisce certo al mercoledì o al giovedì la settimana di un allenatore, che in ogni allenamento lustra le proprie intenzioni: nel giorno dell’insediamento, o in quel periodo, Conte spiegò che il suo Napoli sarebbe ripartito da Di Lorenzo e da Kvara. C’era, nelle sue intenzioni, il desiderio di ricominciare dalla difesa a tre, di «costruirsi» i cosiddetti braccetti ad immagine e somiglianza e comunque Di Lorenzo oltre ad essere il capitano è pure un uomo buono per varie necessità: «Può giocare in vari ruoli». A destra oppure in mezzo, persino nella linea a quattro, e questa sarebbe la possibilità numero due.

In teoria, o magari in pratica, ce ne sarebbe una terza, comporterebbe lo scivolamento di Olivera da sinistra in mezzo, con Spinazzola o anche Mazzocchi a fungere da freccia a sinistra, ma qui le perplessità aumentano, va comunque consegnata una adeguata copertura a Neres, che tra gli esterni è quello che parte più alto, e gli azzardi non piacciono a nessuno.

