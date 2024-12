Evviva Dumfries: «I contratti sono questione di soldi, è inutile girarci attorno»

L’interista ha parlato all’emittente olandese Ziggo Sport sia del suo rinnovo con l’Inter sia dello spavento di domenica per Bove

Denzel Dumfires parla dello shock che ha vissuto domenica scorsa durante la partita Fiorentina-Inter

Il malore accusato da Edoardo Bove ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Ora che la situazione si è stabilizzata e Bove è fuori pericolo, Denzel Dumfries, esterno destro dell’Inter che domenica era proprio di fronte al calciatore quando è crollato a terra, ne ha parlato a Ziggo Sport: «È stato uno shock enorme. Eravamo in un momento in cui tutti stavano discutendo se la palla fosse uscita o meno sul mio cross perché avevamo segnato una rete. E poi all’improvviso l’ho visto cadere a terra. In quel momento ho capito bene la situazione e tutti hanno reagito velocemente. Per fortuna oggi abbiamo avuto la certezza che è stabile e sta meglio, questo è un bel segnale. La cosa più importante ora è che stia bene».

Dumfries abbatte gli steccati dell’ipocrisia

Denzel Dumfries, ha anche commentato il rinnovo del suo contratto con il club nerazzurro fino al 2028 durante un’intervista con l’emittente olandese Ziggo Sport. Il giocatore ha mostrato soddisfazione per l’accordo, pur riconoscendo le difficoltà del processo. La negoziazione è stata lunga. Denzel Dumfries si reputa soddisfatto di aver ottenuto uno stipendio ancor più rilevante: «C’è voluto molto tempo. Naturalmente abbiamo dovuto aspettare che subentrasse la nuova proprietà. Abbiamo negoziato a lungo, ma alla fine sono orgoglioso e felice di aver firmato. Penso che non sia stato facile per loro e nemmeno per me. Questo ha reso le cose un po’ difficili, ci è voluto un po’ più tempo del solito. Possiamo girarci intorno, ma alla fine è anche una questione di soldi».

Sul suo percorso all’Inter ha dichiarato: «Ho 28 anni e questo è un momento importante per me. La società è sempre stata disponibile con me. Alla fine siamo entrambi molto contenti. Mi sto divertendo molto molto, la mia intenzione è rimanere all’Inter fino al 2028».

