Elkann fa visita alla sua Juventus alla Continassa: gli 11 pareggi in 17 partite lo preoccupano?

Per la Gazzetta, “la vicinanza della proprietà significa molto in un momento delicato come quello che sta attraversando la squadra”. Il progetto “rivoluzione” scricchiola

La Gazzetta dello Sport dà notizia della visita di John Elkann alla Continassa, centro sportivo della Juventus. Formalmente per parlare con Scanavino, Giuntoli e Motta. Al di là della formalità, è il segno che qualcosa alla Juve non va come previsto a tal punto da parlare di “momento delicato che sta attraversando la squadra“.

Scrive la Gazzetta: “La Juve si compatta in vista della sfida di Champions contro il Manchester City. Questa mattina alla Continassa è arrivato anche John Elkann, che, a margine dell’allenamento, ha parlato con Maurizio Scanavino, Cristiano Giuntoli e Thiago Motta, per poi assistere alla seduta. La vicinanza della proprietà significa molto in un momento delicato come quello che sta attraversando la squadra, invitata dai tifosi a tirar fuori gli attributi nel corso dell’ultimo match casalingo col Bologna“.

Di norma, il grande capo del club fa visita alla squadra in due casi: o per mettere tutti sull’attenti, oppure per congratularsi di un particolare traguardo. Non risulta che la Juve abbia vinto qualcosa in questo periodo. L’ultimo trofeo, non molto tempo fa, è la Coppa Italia. Per altro vinta con Allegri in panchina. Da quel momento Elkann ha completato l’opera di rivoluzione, già iniziata con l’azzeramento dei vertici del club dopo il caso plusvalenze. Thiago Motta doveva essere il nuovo che avanza, almeno nelle speranze dell’ambiente bianconero. Non resta che l’altra opzione.

Ma 11 pareggi in 17 gare stagionali, 9 su 15 in campionato, farebbero vacillare anche i più ottimisti. E, a quanto pare, fanno vacillare anche Elkann che sarà anche andato alla Continassa per ribadire il suo sostegno a Giuntoli (altre grande bersaglio dell’ambiente bianconero) e a Motta, permetteteci di dubitare però si sia limitato ad incoraggiare il tecnico e squadra.

Il progetto “rivoluzione” scricchiola. Mercoledì a Torino arriva il City di Guardiola, già piuttosto in crisi anche più della Vecchia Signora. Sabato poi trasferta a Venezia. Due partite fondamentali per la stagione di Motta. Se non dovesse fare risultato, è possibile che Elkann ritorni alla Continassa, non tanto per incoraggiare il proprio tecnico.

ilnapolista © riproduzione riservata