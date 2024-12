Corbo lo definisce influente commercialista. Il Napoli è alla ricerca di un centro sportivo, sembra Castel Volturno la meta ideale

De Laurentiis e il dissenso di Chiavelli sulle spese più impegnative (Corbo).

Antonio Corbo su Repubblica Napoli dedica qualche rigo al progetto centro sportivo del Napoli.

Ecco cosa scrive:

Anche De Laurentiis ha un’agenda fitta. Deve tuttavia superare le eterne perplessità di Andrea Chiavelli, influente commercialista noto per il suo dissenso sistematico sulle spese più impegnative. Il Napoli cerca una sede con albergo e vari campi, ampia la disponibilità del sindaco Manfredi, nella città metropolitana. A Santa Maria Capua Vetere considerano Castel Volturno la soluzione più probabile per un progetto più ambizioso. L’attiguo ospedale di Pineta Grande è un valore aggiunto con i suoi reparti di eccellenza. Il Napoli quindi avrà davvero un centro sportivo attrezzato da club in lotta per lo scudetto. De Laurentiis l’ha promesso anche ad Antonio Conte.

I Friedkin volevano Chiavelli alla Roma come Ceo ma De Laurentiis ha detto no (Il Messaggero) – settembre 2024

A scriverlo è il quotidiano romano Il Messaggero, a firma Stefano Carina.

Scrive Il Messaggero:

Trigoria è stata svuotata completamente di figure di riferimento.Dopo l’addio del Ceo Souloukou, al di là di Dan e Ryan Friedkin, presidente e vice presidente, sono rimasti nell’organigramma il segretario Lombardo e il responsabile dell’area tecnica Ghisolfi, oltre chiaramente al nuovo allenatore Juric. Il resto è un grande punto interrogativo, a partire da chi sostituirà l’amministratore delegato.

Ai Friedkin era stato suggerito il nome di Andrea Chiavelli uomo di assoluta fiducia del presidente De Laurentiis, a Napoli da 20 anni e impegnato sia sul piano sportivo che in quello cinematografico. La trattativa non è nemmeno partita visto lo stop immediato imposto dal numero uno partenopeo.

E allora è stata chiesta una consulenza alla CAABase un’agenzia globale che ha la procura di oltre 600 calciatori per un portafoglio di valore pari a un miliardo di euro che si occupa anche del reclutamenti di direttori sportivi e figure dirigenziali, che si riserverà di fornire dei profili nei prossimi giorni.

ilnapolista © riproduzione riservata