Conte vuole Danilo ma occhio a Martinez Quarta (Repubblica)

La ricerca di un difensore per gennaio è la priorità del mercato del Napoli che deve assolutamente dare a Conte un’alternativa visto anche l’infortunio di Buongiorno.

Repubblica Napoli con Pasquale Tina fa anche il nome del difensore argentino della Fiorentina Martinez Quarta.

Scrive Repubblica:

Il profilo giusto, secondo Conte, è quello di Danilo: ha la giusta esperienza ( 33 anni), può fare il centrale ma anche il terzino destro e rappresenterebbe la soluzione migliore per il Napoli, alla ricerca di un elemento capace di offrire il suo contributo quando necessario. Danilo risponde a questo identikit, ma poi c’è da fare i conti con la Juve e una trattativa non facile.

Danilo la priorità, Martinez Quarta però vuole cambiare aria

Danilo resta la priorità e il Napoli farà un altro tentativo importante per regalare a Conte un rinforzo di livello. Ovviamente il direttore sportivo, Giovanni Manna, valuta le alternative. Nel taccuino del Napoli c’è anche un altro brasiliano che sarebbe disponibile subito: Luiz Felipe è svincolato dopo la parentesi con l’Al-Ittihad e gli piacerebbe tornare in serie A dopo l’esperienza alla Lazio. La società di De Laurentiis sta valutando la situazione in base pure alle condizioni fisiche del 27enne che ha anche la cittadinanza italiana. Al momento non è una prima scelta.

Il Napoli segue pure Ardian Ismajili che va in scadenza tra sei mesi, ma l’Empoli non intende venderlo a gennaio perché vuole attendere la fine del contratto: il 28enne è prezioso per centrare la salvezza dei toscani. Diverso, invece, il discorso relativo a Lucas Martinez Quarta. L’argentino non è più titolare alla Fiorentina e quindi sta pensando di cambiare aria e il Napoli potrebbe farci un pensierino se non riuscisse a stringere per Danilo.

