Conte: «So che con questi ragazzi possono andare in guerra (sportiva)»

In conferenza: «Che si vinca o meno è relativo. Posso contare su uomini veri. Sono tutti ragazzi che sono entrati dentro la metodologia, iniziano a svilupparsi dei rapporti umani»

Ad Antonio Conte, allenatore del Napoli, chiedono in conferenza stampa cosa si aspetta dal mercato di gennaio. Conte però risponde subito che, al di là del mercato, il gruppo con cui lavora da questa estate è cresciuto e adesso si fida ciecamente di tutti loro, nessun escluso. Tanto da essere pronto ad “andare in guerra (sportiva)” insieme a loro senza dubbi.

Conte: «Posso contare su uomini veri»

Cosa si aspetta dal mercato di gennaio?

«Parlare di mercato è sempre molto difficile. Io parto da una base che deve essere chiara. Sto lavorando con questo gruppo di calciatori che tutti quanti, sia chi gioca di più sia chi gioca di meno, ha contributo in maniera importante ad avere oggi 35 punti in classifica. Lavoro con loro da questa estate, sono tutti ragazzi che sono entrati dentro la metodologia, iniziano a svilupparsi dei rapporti umani. Io ho massima fiducia in questi ragazzi, io sono molto molto sereno. Poi il mercato di gennaio, dovessero esserci delle opportunità credibili, e, sottolineo il club decide o ha voglia di cambiare qualcosa, vedremo. Però ripeto, da parte mia c’è massima fiducia in questo gruppo. So che con questi ragazzi possono andare in guerra, che si vinca o meno è relativo. Posso contare su uomini veri».

ilnapolista © riproduzione riservata