Chiesa vicino al ritorno in prima squadra, intanto gioca e segna con l’Under 21 del Liverpool (The Athletic)

“A Federico manca lo stile inglese, aveva detto Slot ad ottobre. Contro il Nordsjaelland è subito andato a segno, non ha perso tempo”

Federico Chiesa non sta brillando (è un eufemismo di quelli grossi) nella sua esperienza al Liverpool. Qualche settimana fa Slot (il tecnico dei Reds) disse che non aveva ancora il passo della Premier ed era anche infortunato. Chiesa sta seguendo il suo percorso di ricostruzione. Si sta allenando con l’Under 21 dei Reds.

Chiesa in gol con l’Under 21, Slot aspetta che la sua intensità sia a buon livello

Di seguito quanto riporta Athetic:

“Il nazionale italiano è tornato ad allenarsi con i compagni di squadra e ha compiuto un altro passo positivo esordendo mercoledì con la squadra Under 21 del club contro il Nordsjaelland. Non ha perso tempo a segnare, un gran tiro di destro per pareggiare la partita dopo appena 10 minuti a Kirkby. Ha continuato a giocare per poco più di un’ora prima di essere sostituito. Di recente, l’allenatore Arne Slot ha attribuito l’inizio lento alla mancanza di una preparazione estiva in Italia e allo stile di calcio inglese.

Così aveva parlato Slot ad ottobre a riguardo: «Federico ha saltato un’intera preparazione estiva e poi è andato in un campionato in cui l’intensità potrebbe essere più alta del campionato italiano. Quindi per lui è difficile stare al passo dei livelli di intensità a cui si trova il resto della squadra. Difficile dire (quando tornerà), ma è una grande delusione per lui il fatto di dover entrare e uscire continuamente dagli allenamenti. Mi dispiace per lui, ma ha firmato un contratto a lungo termine, quindi vedremo cosa ci porterà. Al momento, sfortunatamente per lui, non è disponibile»”.

