Capello: «A Genova il Napoli ha sofferto parecchio. Vincere così dà morale e compatta il gruppo»

A Gazzetta: «Buongiorno non è solamente forte, ha anche di grande personalità, trasmette fiducia ai compagni. Da tempo vedo Meret in netto miglioramento»

Giunti ormai a Natale la classifica di Serie A inizia ad essere più chiara. In testa Atalanta, Napoli e Inter. La Gazzetta ha intervistato Fabio Capello per un commento sulla situazione e, parlando del Napoli, si è concentrato su Meret e Buongiorno.

Capello: «Buongiorno trasmette fiducia al Napoli. Meret in netto miglioramento»

Conte ha fatto sapere urbi et orbi di non aver gradito il secondo tempo dei suoi a Genova. Che sia una sorta di punizione?

«Non lo so, ma contro il Genoa il Napoli ha sofferto parecchio. Bisogna precisare però che tutte le squadre di testa hanno vinto sì, ma faticando parecchio. Anche l’Atalanta contro l’Empoli. Il Napoli ha fatto un ottimo primo tempo, poi nella ripresa è stato decisivo Meret, altrimenti niente tre punti. Sono comunque segnali importanti, perché vincere quando l’avversario ti mette alle corde dà morale e compattezza al gruppo».

In difesa si è sentita la mancanza di Buongiorno?

«Credo sia normale. Stiamo parlando di un centrale che non è solamente forte, ma anche di grande personalità. Cosa significa? Che con la sua assenza il Napoli perde un ottimo difensore e soprattutto un leader. Buongiorno trasmette fiducia ai compagni, non averlo crea qualche titubanza e si è visto: il Genoa ha creato molto, in particolar modo nel finale».

Ha parlato di Meret: il portiere azzurro è stato spesso criticato in passato a Napoli.

«Per questo sono felice della sua bella prestazione. Ha fatto delle parate strepitose, ma mi consenta di aggiungere: è da un po’ di tempo che vedo Meret in netto miglioramento. Un altro tassello per Conte e pure per Spalletti in Nazionale».

E sulla lotta scudetto dice:

«Anche se Lautaro continua a non segnare, Inzaghi resta in pole per lo scudetto».

Due punti sopra a Napoli c’è l’Atalanta capolista.

«Che ormai non è più una sorpresa. L’Empoli, però, ha messo in grande difficoltà i nerazzurri con uno dei pezzi forti di Gasperini: la pressione sulla palla. I toscani non hanno mai dato respiro agli avversari, soffocando sul nascere il gioco della Dea. Vanno fatti i complimenti a D’Aversa per la grande partita».

ilnapolista © riproduzione riservata