Bove crolla a terra a Firenze, è in ospedale. Ha ripreso conoscenza e respira da solo

Bove crolla a terra a Firenze, è in ospedale. Non ha ripreso conoscenza ma respira da solo. Calciatori in lacrime

Improvvisamente il calciatore della Fiorentina si è accasciato a terra, sembrava in preda a convulsioni. Si era nel mezzo di Fiorentina-Inter, il gioco era fermo per una polemica per un pallone finito in fallo laterale. Bove è stramazzato al suolo. Tutti subito si sono resi conto della gravità. Tutti i giocatori in campo hanno chiamato a gran voce l’ambulanza, ci sono state anche delle discussioni animate. Calciatori in lacrime.

Fiorentina’s Edoardo Bove appears to have collapsed on the pitch. The players and medical staff have formed a protective wall around the midfielder as medical professionals attend to the situation. pic.twitter.com/itCxHTqrws — Ethan “Vector” Anderson (@Icefox2016) December 1, 2024

I calciatori hanno fatto cerchio attorno a Bove che sembrava a terra privo di conoscenza. È stato portato via. I calciatori hanno lasciato il campo. La partita è sospesa per emergenza medica.

Non si sa cosa sia realmente accaduto al calciatore della Fiorentina, ma si attende di conoscere dall’ospedale quali siano le condizioni di Bove, prima di capire se la gara potrà essere ripresa o meno.

Secondo quanto riporta Sky Bove ha perso conoscenza e non l’ha ancora recuperata, ma è in ospedale e respira autonomamente.

C’è un’agenzia AdnKronos che dice che Bove ha ripreso conoscenza. Anche Sky conferma.

