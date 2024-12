In conferenza: «Nel calcio uno più uno non fa sempre due. Non ho perso il controllo della squadra, nessun allenatore è esente da critiche».

Domani alle 18 il Real Madrid giocherà la Coppa Intercontinentale contro il club messicano Pachuca. Di seguito, la conferenza stampa di Carlo Ancelotti.

Ancelotti: «Nel calcio non è tutto una passeggiata, anche se hai vinto la Champions e ingaggiato Mbappé»

Ha vinto 14 titoli con il Real Madrid… Quanto è motivante il trofeo di domani?

«Siamo molto entusiasti; se siamo qui è perché abbiamo fatto molto bene. È un regalo per noi e per il Pachuca, che ha già sudato due qualificazioni. Cercheremo di vincere, portare la coppa a Madrid… nonostante le difficoltà».

Domani può superare Miguel Muñoz e diventare l’allenatore con il maggior numero di titoli nella storia del club…

«E’ una cosa importante, ovviamente. È sintomo di aver fatto un buon lavoro, che ho fatto un buon lavoro… penso di averlo fatto. Ma voglio continuare. È un onore essere paragonati a Miguel Muñoz e al resto degli allenatori che hanno avuto la fortuna di gestire il più grande club del mondo».

Come sta Mbappé?

«Si è allenato bene ieri. Quello di oggi è un allenamento importante, dove valuteremo le sensazioni e il rischio. Se sta bene, parlando con i medici, giocherà. Se c’è un rischio minimo, ovviamente no. Ma le sensazioni di ieri erano molto buone. Siamo ottimisti».

Che importanza attribuisci a questa partita?

«Stiamo meglio di un mese fa. Ed è una partita unica, un’occasione unica. Siamo molto eccitati».

Pensi di aver perso il controllo dei giocatori? Perché si dice che non sta giocando bene…

Ancelotti: «Una domanda difficile. Non l’ho perso, certo che no. Nel calcio si attraversano momenti difficili, è sempre successo. A volte arrivano a ottobre-novembre e talvolta ad aprile-maggio. L’importante è andare avanti. Se succede a ottobre o novembre, puoi ancora salvare la situazione e lo stiamo facendo. Sono sicuro che saremo molto competitivi nella seconda parte della stagione. Posso assicurarvi che non ho perso il controllo».

Sai già se verranno fatti acquisti a gennaio?

«No, non ancora. Per ora, vogliamo arrivare bene a Natale. Cercheremo di vincere questa partita, quella col Siviglia e poi riposare, perché la squadra ne ha bisogno. A gennaio valuteremo».

Saresti stato un allenatore migliore senza tante critiche?

«No, le critiche sono accettabili. Fanno parte del mio lavoro. Ho già detto che sono le critiche personali che mi infastidiscono, non le critiche sportive. Perché non faccio sempre le cose per bene, anche se ci provo. Commettiamo tutti degli errori. E la critica, a volte, ti sveglia. È una parte importante del mio lavoro; l’allenatore è sempre criticato. Non c’è stato un solo manager nella storia del calcio che sia stato esente da critiche».

Potrebbe essere che Mbappé stia giocando in una posizione che non è la sua?

Ancelotti: «Kylian è un giocatore fantastico e, onestamente, penso che non abbia ancora raggiunto il suo livello migliore. Nelle ultime partite è migliorato, ma non è ancora al meglio. Può giocare in qualsiasi posizione: centravanti, a sinistra… ovunque lo metti. Con la qualità che ha, può giocare dove vuole».

Perché la squadra ha impiegato così tanto tempo per iniziare a carburare?

«Abbiamo cambiato alcune cose rispetto alla scorsa stagione: abbiamo perso l’equilibrio, alcuni infortuni… e questo ci ha privato del nostro miglior livello. È una cosa normale, quando i cambiamenti accadono. È tempo di modificare il sistema, la strategia, adattarsi. Non è una novità nel calcio. Non sono felice, ma sono soddisfatto. Siamo migliorati, abbiamo attraversato momenti difficili e, quando questo accade, il blocco diventa più forte».

Sei nervoso per domani?

«Il Pachuca è una squadra che è arrivata fino a questo punto e questo perché ha qualcosa. È una rivale che merita il nostro rispetto, per quello che è e per le sue qualità. Una finale emoziona sempre, è una sensazione speciale. Prima della partita sei preoccupato, pensa a tutti gli aspetti possibili. Ma mi fido della squadra».

Cosa ne pensi di così tante parole spese sulla squadra a questo punto della stagione?

«Come ho detto prima: capisco. Il Real Madrid ha vinto il campionato e la Champions League lo scorso anno… e in estate ha ingaggiato il miglior giocatore del mondo. Tutti pensavano che sarebbe stata una passeggiata. E il calcio non è una passeggiata, ma devi combattere ogni partita. Non possiamo controllare i risultati, perché a volte meriti di vincere e perdi… o meriti di perdere e si vince. Ma la critica parte da lì, dal fatto che veniamo da una stagione fantastica e che è arrivato il miglior giocatore del mondo. Quindi, 1 + 1 fa 2. Ma non è sempre 2 nel calcio».

