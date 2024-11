Zola: «Gilmour è simile a Lobotka. Non sono sorpreso da McTominay, sorpreso che lo United l’abbia venduto»

A The Sun: «Mi ricordo bene di Billy alle giovanili del Chelsea. Ha sempre avuto una buona comprensione del gioco, è molto più maturo e preparato»

Gianfranco Zola, ex calciatore del Napoli e leggenda del Chelsea, ha rilasciato un’intervista al quotidiano inglese The Sun. Zola ha parlato di Gilmour e McTominay, i due calciatori scozzesi arrivati al Napoli in estate.

«I tifosi del Napoli sono stati molto soddisfatti di loro per quanto hanno fatto bene. Napoli è un posto particolare. Quando le cose vanno bene, come stanno andando al momento, la città spinge i giocatori. L’atmosfera e la partecipazione della folla sono fantastiche. La folla è un fattore positivo per la squadra e per i giocatori».

Zola: «Gilmour ora è molto più maturo e preparato»

L’ex Napoli continua elogiano il centrocampista Gilmour che ricorda nelle giovanili del Chelsea:

«Mi ricordo bene di Billy. Un paio di volte era venuto ad allenarsi con noi in prima squadra. È sempre stato un bravo giocatore, molto intelligente e con una buona tecnica. Gilmour ha sempre avuto una buona comprensione del gioco. Dopo la sua esperienza al Chelsea e al Brighton, è molto più maturo e preparato. Sono rimasto piuttosto colpito dai progressi che ha avuto da allora. Non so se Antonio Conte lo conoscesse già ai tempi del Chelsea, perché a quel tempo se n’era già andato. Ma di sicuro aveva delle buone informazioni su di lui. Ciò che ha fatto per il Brighton lo avrà convinto che poteva fare un buon lavoro anche per il Napoli. Gilmour è simile a Stanislav Lobotka, quindi possono scambiarsi abbastanza facilmente. Devo dire che sono sicuro che Antonio può aiutarlo a crescere ancora di più. Lavora molto bene con i giocatori e aiuterà Billy a migliorare ancora di più».

Poi un commento anche sulle prestazioni di McTominay:

«Non sono sorpreso di quanto bene McTominay abbia iniziato, solo sorpreso che United abbia deciso di venderlo. I giocatori che provengono dalla Premier League hanno un vantaggio quando arrivano per giocare in Serie A. Hanno un impatto fisico. Per i giocatori provenienti dall’Inghilterra, è enorme».

