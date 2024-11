L’Uefa esclude gli arbitri spagnoli dalla Champions per aver spifferato che il mani di Cucurella era rigore

L’errore agli Europei in Spagna-Germania. Era una notizia riservata ed è stata passata alla stampa spagnola. La Uefa li ha puniti per due giornate

Come riporta Diario As, l’Uefa starebbe mantenendo un pugno duro nei confronti dell’arbitraggio spagnolo: nelle ultime due giornate di Champions nessuna partita è stata arbitrata da direttori di gara spagnoli. La scelta sarebbe dovuta a quanto è successo dopo Germania-Spagna degli Europei, sulla questione del fallo di mano in area di rigore di Cucurella che tanto ha fatto discutere. La fuga di notizie dovuta alla stampa spagnola non è piaciuta alla Uefa. Da qui la punizione.

L’Uefa contro l’arbitraggio spagnolo

Di seguito quanto si legge su As:

“L’arbitraggio spagnolo è stato punito. Lo ha deciso la Uefa dopo una fuga di notizie a inizio stagione. La fuga di notizie è relativa al fatto che la Uefa aveva considerato da rigore il fallo di mano di Cucurella in Spagna-Germania. Rigore che invece non è stato assegnato.

La polemica nasce per Germania-Spagna quarti di finale degli Europei. […] Il Comitato Arbitrale Uefa ha rivelato al resto degli arbitri che era stato un errore. L’arbitro avrebbe dovuto concedere il rigore. La notizia è arrivata alla stampa spagnola (e per forza un arbitro l’ha passata) che l’ha pubblicata. La Uefa ha quindi deciso di punire gli arbitri spagnoli.”

A diffondere la notizia è stato Pedro Martín a Tiempo de Juego (trasmissione di Cope). La Uefa – scrive As – ha ecluso gli arbitri spagnoli per due giornate di Champions per aver diffuso informazioni riservate.

La mano di Cucurella a Euro2024, la Uefa ammette: è stato un errore arbitrale

Questo avevamo scritto mesi fa sulla questione, riportando Relevo:

“Più di due mesi dopo, la Commissione arbitrale Uefa ha informato gli arbitri internazionali che c’è stato un errore in quella decisione e che il direttore di gara avrebbe dovuto fischiare il rigore. La Commissione ha informato gli arbitri internazionali che c’è stato un gravissimo errore su quella decisione: Taylor avrebbe dovuto assegnare un calcio di rigore alla Germania per il tocco di Cucurella e anche il Var sarebbe dovuto intervenire per portarlo a rivedere le immagini. Tutta la ricostruzione fornita inizialmente è stata smontata, una magrissima consolazione per la Germania che sa di non aver protestato a vuoto per aver subito un torto clamoroso.”

