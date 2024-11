Sinner ricorda il miglior Lendl: solo la squalifica per doping potrebbe farlo crollare (Süddeutsche)

L’altoatesino ha detto che il tennis è imprevedibile, sicuramente di più per l’imminente sentenza dalla commissione antidoping.

Così dominante che solo una squalifica per doping può essere pericolosa per lui; così i tedeschi della Süddeutsche intitolano il pezzo sulla vittoria di Jannik Sinner alle Atp Finals 2024 di Torino, avvenuta ieri contro l’americano Taylor Fritz.

Sinner è ormai imbattibile: solo la squalifica per doping potrebbe farlo crollare

Il quotidiano tedesco ha commentato il gran momento di forma del tennista numero 1 al mondo, paragonandolo in campo al miglior Lendl:

Potrebbe non essere uno dei quattro grandi slam, ma il torneo di fine anno si distingue per il fatto che vi competono esclusivamente giocatori che hanno già raggiunto le vette del tennis e che sono alla ricerca del meglio in ogni anno. Sinner è ora il nuovo membro di questa serie di grandi figure della storia del tennis e ha concluso una settimana impressionante: senza aver mai perso un set. Il dominio che Sinner sta attualmente trasmettendo in campo ha ricordato i tempi migliori di Ivan Lendl.

L’altoatesino ha detto che il tennis è imprevedibile. Per lui, al momento, questo vale sicuramente meno in campo, ma di più per l’imminente sentenza dalla commissione antidoping. Una possibile sospensione potrebbe essere preoccupante, anche se sarebbe ancora considerato una delle grandi figure del suo sport.

