Ranieri: «Sono contento della prestazione. Ho visto voglia e determinazione nel riprendere una buona via»

L’allenatore della Roma, Claudio Ranieri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky al termine della sfida contro il Napoli

«Abbiamo dei problemi, per questo sono stato chiamato, e giocavamo contro una squadra che lotta per vincere il campionato: sono contento della prestazione, abbiamo fatto un errore e poi anche altri e ne parleremo. Ma ho visto voglia e determinazione nel riprendere una buona via. C’è tanto da lavorare, ma sono positivo.

Dovevamo mantenere di più palla, non hanno avuto le occasioni che hanno avuto nel primo tempo: Lukaku spesso era da solo in mezzo a due, altre volte aveva due dei nostri e c’era Kvaratskhelia da solo. Ho cercato di far quadrato dietro per poi affondare in avanti».

Dybala?

«Il ragazzo non l’ho rischiato, ha un cilindro dove poter tirare fuori qualsiasi giocata. Avevo paura di rischiarlo, da ieri non sentiva più nulla e l’ho buttato dentro. Già oggi ha finito e sta bene, vediamo in settimana contro il Tottenham».

Preoccupato dal fatto che i big come Pellegrini e Cristante siano in difficoltà?

«Devono avere la personalità giusta che deve far forza nel loro carattere, devono aiutare se stessi e gli altri. Ho trovato una squadra un po’ chiusa, ho cercato di riportare serenità e voglia di giocare: nel secondo tempo abbiamo fatto girare di più palla, nel primo il Napoli l’ha tenuta di più senza grosse occasioni. So che devo lavorare, non dobbiamo piangerci addosso»