Il Pallone d’Oro non era per Vinicius: un giornalista finlandese ammette di esserselo dimenticato e si dimette

Chiamalo se vuoi destino. Il giornalista ammette l’errore su X annuncia le sue dimissioni dalla giuria del Pallone d’Oro

Continua a infittirsi di simpatici paradossi la questione legata al Pallone d’Oro non assegnato a Vinicius jr ma a Rodri, centrocampista infortunato del Manchester City. Da qualche giorno sono stati resi pubblici i voti dei giornalisti che hanno generato il podio e la classifica dei primi 10: non è passata inosservata la dichiarazione dell’ultim’ora di un collega finlandese, Juha Kanerva, che ha letteralmente riconosciuto di aver “dimenticato” il brasiliano nella votazione dei primi 10. Rodri ha vinto per 41 punti.

Pallone d’Oro, si dimette per una dimenticanza il finlandese Kanerva

Di seguito quanto scrive il quotidiano madrileno Marca a riguardo:

“Dei 99 giornalisti che hanno votato per questo premio, poiché è bene ricordare che la Siria non ha votato e si è astenuta in questa edizione del Pallone d’Oro, lo stesso Juha Kanerva (Finlandia) sottolinea di essere stato l’unico a dare la vittoria a Rodri e non includere Vinicius in quella lista. Diversamente dai giornalisti Sheefeni Nikodemus (Namibia) e Bruno Porzio (El Salvador) che hanno deciso di regalare la vittoria a Bellingham e, nel caso del salvadoregno, hanno relegato il calciatore spagnolo al settimo posto.

Questi i voti dati dal giornalista finlandese al Pallone d’Oro 2024:

Rodrigo Hernández: 15 punti Erling Haaland: 12 punti Jude Bellingham: 10 punti Toni Kroos: 8 punti Florian Wirtz: 7 punti Riso Declan: 5 punti Lamine Yamal: 4 punti William Saliba: 3 punti Ademola Lookman: 2 punti Dani Carvajal: 1 punto

Una volta accortosi dell’errore, Kanerva ha condiviso su X la sua scelta di dimettersi: «Si è trattato di un mio errore tecnico, mi dimetto dalla giuria del Pallone d’Oro» Un resoconto del Real Madrid ha sottolineato che è stato uno dei soli tre giornalisti della giuria a non includere Vinicius Junior tra i 10 migliori giocatori del premio.

My technical error. I will resign from the Ballon d’Or jury. — Juha Kanerva (@KanervaJP) November 9, 2024

