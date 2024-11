Nations League, l’Italia evita la Spagna: affronterà la Germania ai quarti

La Nazionale di Spalletti evita quindi ai quarti anche il Portogallo di Ronaldo. La vincente tra Italia e Germania affronterà la vincente di Danimarca-Portogallo.

L’Italia è riuscita a raggiungere i quarti di finale di Nations League, grazie al secondo posto nel girone con Francia, Belgio e Israele.

Ai sorteggi le fasce sono suddivise in:

Prima fascia: Francia (che l’Italia non può prendere), Germania, Spagna, Portogallo.

Seconda fascia: Croazia, Italia, Olanda, Danimarca.

Sarà Italia-Germania ai quarti di Nations League

Gli Azzurri affronteranno ai quarti la Germania.

Inoltre, la Nazionale guidata da Luciano Spalletti è diventata anche automaticamente testa di serie al sorteggio per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Il sorteggio avverrà il prossimo 13 dicembre a Zurigo.

Le altre sfide di Nations League saranno Olanda-Spagna (come in Sudafrica 2010), Danimarca-Portogallo e Croazia-Francia, remake della finale dei Mondiali 2018.

La Nations League ha preso il posto delle amichevoli, solo che è un business per la Fifa

Scrive El Pais:

“Poche ore dopo che Mbappé ha lasciato da solo la discoteca svedese, Lamine Yamal ha fatto lo stesso al Nueva Condomina, zoppicando però dopo una partita che un tempo si chiamava ‘amichevole’ e che ora è diventata un business per la Fifa. Lamine sta meglio e nel Barça l’unica preoccupazione ora è “il logorio” subito e un “sovraccarico”. Si potrebbero definire ‘infortuni amichevoli’, perché alla fine la sensazione è che ci fosse di una sorta di accordo tra società e federazione per tutelare il giocatore.

Ma al di là di possibili contromisure come scioperi o revisione del calendario – l’unico modo per cambiare qualcosa sarebbe giocare tutte le fasi delle competizioni nazionali a fine stagione – i casi di Mbappé e Yamal aprono altri orizzonti. Se le federazioni non saranno ragionevoli con i giocatori e l’abuso di fiducia nella Fifa continuerà ad arricchire ancora di più gli affari, tutto inizierà a svolgersi in una zona grigia in cui la salute del giocatore sarà sempre più relativa e la sua diagnosi, come abbiamo visto, più opaca”.

