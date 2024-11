Michael Owen: «Quando ho scelto il Real Madrid ho perso il controllo della mia carriera»

Al Telegraph: «Il Real è il Santo Graal per un calciatore, è un posto magico. Ci ho pensato a lungo se andare o no, e ho pensato che sarebbe stato più difficile non segnare».

Michael James Owen, ex calciatore inglese e idolo del Liverpool, è cresciuto qui, per poi trasferirsi al Real Madrid. Il vincitore del Pallone d’oro nel 2001 si è espresso sulla questione legata al mercato di Trent Alexander-Arnold, come riportato dal Telegraph.

«La situazione Trent è interessante… Trent ha fatto tutto per il Liverpool. Adora il Liverpool. Se se ne va, nessuno dovrebbe invidiargli un’esperienza diversa nella sua vita e nella sua carriera. Qualunque cosa accada, dovrebbe essere considerato un eroe. Purtroppo, influisce sul modo in cui le persone ti vedono. Lo metterà in cattiva luce agli occhi di alcuni, anche se non dovrebbe».

Il passaggio di Owen dal Liverpool al Real Madrid

Nell’estate del 2004 Owen passò al Real Madrid. L’ex calciatore racconta al Telegraph:

«Quando si è presentata l’occasione, ho sentito che dovevo provarci. Crescendo, se chiedi alla maggior parte delle persone qual è il club più grande del mondo, il Real Madrid è il Santo Graal per un calciatore. La divisa bianca, la storia, le Coppe dei Campioni, lo stadio. Siamo tutti di parte nei confronti delle squadre che supportiamo, ma se siamo onesti essere ricercati dal Madrid è il massimo per qualsiasi calciatore, quindi avere quella possibilità mi ha toccato il cuore. È un posto magico.

Non ho mai avuto grandi ambizioni di giocare all’estero, davvero, ma ero il tipo di giocatore che cercavano. Mi volevano con Luís Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo e Roberto Carlos. Ci ho pensato e ho pensato che sarebbe stato più difficile non segnare. Ho pensato a lungo e intensamente di lasciare il Liverpool, ma alla fine qualcosa dentro di me mi ha detto che me ne sarei pentito se non ci avessi provato».

I tifosi del Liverpool non hanno preso bene l’addio del loro beniamino:

«Nel momento in cui ho scelto di andare al Real Madrid ho perso il controllo della mia carriera e di come è percepita», dice Owen.

«Ora non amo andare ad Anfield perché so che il mio amore non è ricambiato. Tendo ad andarci solo quando lavoro. Non è che temo di andarci, ma per molto tempo ero solito nascondere la testa quando tornavo all’accademia per vedere gli amici. Da allora mi sono detto che non avrei dovuto sentirmi così», ha aggiunto.

Owen ha ammesso che soltanto con l’età ha capito cosa aveva al Liverpool:

«Ho vissuto la maggior parte della mia vita appena fuori città. C’è una mentalità da assedio e un senso di appartenenza associati al Liverpool, quindi, quando sono entrato nella squadra, è stato come: hai indossato la maglia rossa e ora sei uno di noi. Sentivo che i tifosi mi sostenevano, in casa e in trasferta», ha concluso l’intervista al Telegraph.

