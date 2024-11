McTominay, Gilmour e gli scozzesi in Serie A, The Athletic: “Aggiungono intensità e concentrazione alla squadra”

“La fusione a Napoli tra polpette al ragù e l’haggis scozzese”. In Serie A è cambiata la visione del calcio scozzese negli ultimi anni.

The Athletic dedica un pezzo ai calciatori scozzesi esplosi in Serie A. E tra questi, ci sono anche i nuovi arrivi del Napoli, Billy Gilmour e Scott McTominay, ingaggiati quest’estate e che provenivano rispettivamente dal Brighton e dal Manchester United.

L’impatto di McTominay e Gilmour al Napoli

Antonio Conte ha rifatto il centrocampo del Napoli ingaggiando Billy Gilmour e Scott McTominay, scrive The Athletic. Un direttore sportivo della Serie A ha raccontato che il campionato italiano non aveva mai inviato scout in Scozia, fino a quando Hickey non è esploso nel Bologna.

I club italiani dicono che i giocatori scozzesi si integrano bene e la loro intensità di lavoro e l’attitude che ci mettono fa bene allo spogliatoio, aggiungendo maggior concentrazione.

La fusione a Napoli tra polpette al ragù e l’haggis scozzese, continua il portale, è arrivata quest’estate. McTominay è arrivato all’aeroporto accolto dai tifosi come un eroe; da allora è salita sempre di più la stima per lui, con due gol e due assist in Serie A per portare il Napoli in cima alla classifica. Dopo che nel 2021 hanno scoperto che è un trequartista, può ora mostrare il suo atletismo e la sua potenza in area di rigore.

E oltre a lui c’è anche Gilmour:

Considerato uno dei migliori calciatori del Brighton di De Zerbi, c’erano dei punti interrogativi su come Gilmour si sarebbe adattato. Ora sta lavorando con l’ex tecnico del Chelsea Conte, che ha lasciato Stamford Bridge un anno prima che il centrocampista facesse il suo debutto in prima squadra. Significa che ha imparato e assimilato due diversi tipi di gioco con due allenatori italiani. Ha giocato titolare nelle ultime cinque di campionato, era in panchina contro la Roma domenica.

