Mbappé ormai condivide solo la sua vita madrilena, con la Francia ha scelto la strada del silenzio (L’Equipe)

Da abile comunicatore, si è improvvisamente ammutolito. Aveva detto a settembre: «Ciò che la gente pensa è l’ultima delle mie preoccupazioni». Sarà davvero così?

Kylian Mbappé non sarà presente nei prossimi match della Francia di Nations League, data la mancata convocazione da parte del ct Deschamps.

Il capitano della nazionale nelle ultime settimane non si è espresso molto attraverso i social a riguardo, al contrario di come invece era pochi mesi fa in cui cercava di far passare diversi messaggi, sportivi e sociali, attraverso i suoi network.

Mbappé ha scelto la strada del silenzio con la Francia

L’Equipe racconta di un Mbappé particolarmente silenzioso nei confronti del suo Paese:

L’assenza del capitano della Francia non smette mai di alimentare dibattiti nel grande pubblico. Per quanto riguarda il giocatore, la sua comunicazione è limitata ai post sui suoi social network, quasi tutti legati al Real Madrid e ai recenti comunicati stampa sulla disputa tra lui e il Psg. La sua responsabile comunicazione, Patricia Goldman, ha parlato della scelta del giocatore: «Solo perché Kylian ha scelto di non parlare non significa che non stia comunicando». La sua ultima conferenza stampa a settembre ha segnato una rottura: Mbappé non parla più in pubblico della nazionale. Supponendo che davvero non si preoccupi dell’opinione pubblica («Ciò che la gente pensa è l’ultima delle mie preoccupazioni» aveva commentato), Kylian Mbappé ha messo per la prima volta una certa distanza col pubblico francese.

Il calciatore del Real Madrid era da sempre conosciuto per essere un bravo comunicatore. L’Equipe continua:

Ormai è lontano dall’immagine dell’abile comunicatore, a suo agio sulle questioni sportive e impegnato nei temi sociali. L’episodio di Stoccolma [il francese è stato accusato di violenza sessuale, ndr.] potrebbe essere stato la chiave di svolta. Queste ultime settimane hanno dato vita a molteplici dibattiti sul modo migliore per gestire questo caso ingombrante. Ma il “clan Mbappé” è rimasto tutt’altro che inattivo durante questo periodo. Con un solo desiderio: quello di allontanare il giocatore da questa confusione mediatica.

