Marquez: «I migliori piloti della storia sono Agostini, Nieto, Rossi, Doohan e Lorenzo. Io no»

“Io in Ducati come Mbappé al Real, Bagnaia è Vinicius. La lite con Valentino? Due non litigano se uno dei due non vuole”

Marc Márquez dice che non può litigare con Valentino Rossi, perché “due non litigano se uno non vuole”. Poi fa il finto modesto quando gli chiedono di stilare una classifica dei cinque migliori piloti della storia e lui non ci si infila: “Giacomo Agostini, Ángel Nieto, Valentino Rossi, Mick Doohan e Jorge Lorenzo. Non mi metterò mai in questi cinque nomi”.

Il nuovo pilota Ducati ha parlato con Josep Pedrerol nel suo podcast El Cafelito, ovviamente, del suo prossimo futuro in coabitazione con Bagnaia. “Nella squadra di quest’anno ho trovato l’ambiente perfetto per rinascere, per esserci senza pressioni, per divertirmi”. “Nello sport vivi il presente, sei e vali quello che hai fatto nelle ultime gare, adattandomi la Ducati andava sempre meglio e Dall’Igna ha deciso per me. Quando mi hanno detto che ero quello giusto, non ho chiesto perché, ho solo detto ‘va bene, dove firmo?“.

Il conduttore fa un paragone calcistico con il Real Madrid, e dice Marquez è Kylian Mbappé mentre Bagnaia sarebbe Vinicius: “Certo che potrebbe essere – risponde lui – Vinicius è quello lì, il riferimento. Poi Mbappé avrà un adattamento. Pecco è il riferimento nel box Ducati, ha vinto 11 gare quest’anno, si è giocato il Mondiale fino all’ultima gara”.

ilnapolista © riproduzione riservata