Marotta infastidito e sorpreso da Conte, per l’Inter Antonio non ha parlato per rabbia (Gazzetta)

Marotta infastidito da Conte e sorpreso dal clamore delle sue parole, teme condizionamenti (Gazzetta)

Marotta e l’Inter che temono condizionamenti fa un po’ sorridere ma tant’è. La Gazzetta dello Sport riporta il clima che si respira nel club nerazzurro dopo domenica sera, il rigore concesso da Mariani (retrocesso in Serie B per l’errore) e soprattutto lo sfogo di Antonio Conte che ha avuto un’eco che l’Inter non si aspettava.

Scrive la Gazzetta dello Sport:

Più che arrabbiata, ancor più che infastidita, l’Inter è rimasta sorpresa dall’uscita di Conte. Dalla modalità della stessa, dal clamore che ha suscitato, a maggior ragione per un episodio che non ha inciso sul risultato. Ma la stessa sorpresa non può esserci in assoluto. Marotta non ha parlato a caso, perché conosce Conte molto bene. E dietro quella frase, dietro quel riferimento del presidente nerazzurro all’«obiettivo» che può avere avuto l’allenatore del Napoli con l’uscita anti Var, c’è la paura dell’Inter che la domenica appena passata incida sulla corsa scudetto. Più nello specifico, che rischi di condizionare in qualche modo anche le direzioni arbitrali future, magari quelle dell’Inter, o chissà anche quelle del Napoli. In soldoni, che siano uno strumento di pressione che tolga serenità agli arbitri e in termini più generali al campionato.

Nessuno, dentro il club nerazzurro, pensa davvero che lo sfogo del tecnico del Napoli sia dettato dalla rabbia del momento, neppure dall’adrenalina della partita, peraltro a fronte di un rigore che poi è stato sbagliato da Calhanoglu e che dunque certamente non ha peggiorato lo stato d’animo dei tifosi napoletani. Ci dev’essere dell’altro, ecco perché Marotta ha parlato di “obiettivo”.

Le parole di Marotta

Giuseppe Marotta, presidente dell‘Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’assegnazione del Premio Liedholm sulla polemica intorno al Var e al rigore concesso all’Inter dall’arbitro Mariani in occasione di Inter-Napoli (1-1).

Il presidente nerazzurro parla dello sfogo di Antonio Conte nel dopo gara per il rigore assegnato all’Inter.

«Conte è persona intelligente e grande comunicatore. Ha il suo obiettivo quando parla. L’arbitro era ben vicino all’azione, sicuramente c’è stato il contatto, il piede è stato spostato e quindi era rigore. Poi il dibattito sul protocollo Var è un dibattito costruttivo. Con la tecnologia gli errori sono diminuiti. E nella fattispecie il rigore era ineccepibile».

