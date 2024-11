Lukaku non ne azzecca una e ora comincia a essere un problema

Sorprende che contro la Dea il Napoli abbia smarrito le caratteristiche più ammirate. La consapevolezza e l’autostima. E il controllo della gara.

COMMENTO ALLA 11° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2024-25

Bellissima Dea.

con una mossa a sorpresa audace e genialissima, Gasp rinuncia nientedimeno che al capocannoniere del campionato.

Togliendo ogni punto di riferimento.

Il Feroce Salentino non ci capisce più una mazza ed è la fine.

Pasalic annulla le sventagliate di Gilmour tanto ammirate contro il Milan.

E affida l’attacco agli ispiratissimi esterni. Che mandano al manicomio Olivera e il Capitano.

Gioca senza centravanti, Gasp.

È così che frega il Conte smarrito che non si raccapezza più.

Il quale in realtà involontariamente lo imita, perché quel Babbasone lì non ne azzecca una.

E ora comincia ad essere un problema.

Calcio fisico.

Dopo il primo gol la reazione c’è. L’assist di Piedone c’è. C’è il palo dello scozzese.

E c’è la frenesia di cercare il pareggio. Commettendo l’errore di concedere troppo campo.

E quando ha campo davanti, l’Uomo che Guarda è imprendibile.

Ma tutta la Dea è una meraviglia.

E, ammirandola, capisci come una squadra così possa aver conquistato un titolo europeo prestigioso. Perché questa è una grande squadra che gioca un calcio europeo.

Tutti a difendere tutti ad attaccare.

Una preparazione atletica mostruosa.

Azzeccano tutto. Difesa ferrea, transizioni fatali.

E individualità abbaglianti.

Napoli paga alcuni errori dei singoli e delude le attese.

Perché sinceramente non mi aspettavo la sconfitta.

Si scopre una squadra con ancora tante lacune e ancora tanto lavoro da fare.

Sorprende che contro la Dea abbia smarrito le caratteristiche più ammirate. La consapevolezza e l'autostima. E il controllo della gara.

Ma se non eravamo imbattibili prima, non siamo brocchi ora.

Pensiamo alla prossima.

Sbircio il calendario. Ma come? L’Inter? A San Siro?

Ti possino!

Coraggio si riparte.

Nel giorno della debacle le avversarie avanzano.

Avanzano gli Stilnovisti alla quinta vittoria consecutiva contro il Toro. Palladino è ora sorprendentemente secondo.

Succede che a Monza si assista a una scena che mai avremmo pensato di vedere.

Galliani e il figlio a protestare per un gol annullato contro il Milan.

I gol annullati contro le big.

Questo il leitmotiv della giornata.

Gol annullato al Monza contro il Milan

Gol annullato all’Udinese contro la Juve.

Gol annullato al Venezia contro l’Inter.

Ma sarà una coincidenza.

