Juventus, Cabal potrebbe essersi rotto il crociato. A Thiago Motta sono rimasti Gatti e Kalulu

A Torino piove sul bagnato. Cabal si è infortunato con la Colombia, per lui si teme la rottura del crociato. Thiago Motta come Ancelotti al Real Madrid, se non peggio. Carlo può contare su tre difensori di ruolo, all’allenatore della Juventus sono rimasti appena due difensori centrali. Sono Kalulu e Gatti. Danilo, che pure non è infortunato, non è nemmeno preso in considerazione da Motta.

Adesso con l’infortunio di Cabal, Danilo potrebbe avere qualche opportunità ma è difficile che riconquisti la fiducia del suo allenatore. Il brasiliano (e la Juventus) non vede l’ora di andare via da Torino.

“Cattive notizie per la Juventus arrivano dal Sudamerica. La Federazione Colombiana ha infatti comunicato che Juan Cabal, durante l’allenamento di lunedì ha riportato un infortunio al ginocchio sinistro che nei prossimi giorni gli impedirà di partecipare alle sfide di qualificazione al Mondiale 2026 contro Uruguay ed Ecuador. Da fonti colombiane, si teme si tratti di un infortunio serio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore ha già lasciato il ritiro della Colombia per volare in Italia. Al rientro effettuerà nuovi controlli al J Medical e si capirà di più per quanto riguarda diagnosi e tempi di recupero. Un ulteriore problema in difesa per Thiago Motta, dopo l’infortunio di Bremer“.

