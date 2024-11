Jorge Martin cita Silvione: «Come diceva Berlusconi, più forti della sfortuna, più forti dell’invidia, abbiamo vinto»

In un video pubblicato sui social dalla redazione spagnola di Dazn, il campione ha esortato i tifosi citando il cavaliere

Giornata storica ieri per Jorge Martin che, senza vincere al Montmelò, si è laureato campione del mondo della MotoGp. Allo spagnolo è bastato mantenere i 19 punti di vantaggio su Bagnaia, che partiva nel Gran Premio da primo della classe. L’italiano era riuscito nell’impresa di vincere la gara sprint di ieri pomeriggio, ma competere per il titolo concretamente quest’oggi sarebbe stato molto complesso: a Martin sarebbe bastato infatti il nono posto, o che Bagnaia arrivasse sotto il secondo posto. È così che il padrone di casa è riuscito a sedersi sul trono di campione per la prima volta. Bagnaia, davanti al quale è sfumato il terzo titolo consecutivo, è stato bravo ma più incostante. Ed è difficile anche recriminare qualcosa al suo rivale, sempre corretto e coerente in gara e fuori.

In un video pubblicato sui social dalla redazione spagnola di Dazn, si vede prima il team manager Gino Borsoi prendere la parola:

«Abbiamo dimostrato che con il valore, la voglia, con la famiglia, il coraggio, con un gran pilota e delle brave persone si può vincere il Mondiale».

Ma soprattuto poco dopo Martin incitare i tifosi con una citazione alquanto particolare:

«Come Diceva Berlusconi, più forti della sfortuna, più forti dell’invidia, abbiamo vinto».

