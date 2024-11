Bagnaia non molla: primo nella Sprint Race a Barcellona, terzo a Martin. Allo spagnolo ora bastano sette punti

Anche se Martin ha ancora in pungo il mondiale, Pecco tiene viva la speranza. Lo spagnolo domani deve arrivare almeno nono

Bagnaia non molla: primo nella Sprint Race, ora a Martin bastano sette punti

Pecco Bagnaia tiene accesa la fiamma della speranza. Vince la Sprint Race del gran premio della solidarietà di Barcellona. Secondo Jorge Martin che rimane sempre primo nella classifica del mondiale. Pecco però fa tutto giusto e riduce il gap in classifica. Sarà decisiva la gara di domenica.

19 points down 📊@PeccoBagnaia has done EVERYTHING in his power to keep his title hopes alive and he’s been successful so far! 🔥#SolidarityGP 🏁 pic.twitter.com/ZcuN5lTDsl — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 16, 2024

Partenza carica di tensione. Partono bene Bagnaia, Marquez, Martin e Bastianini. Martin prova a prendere la testa della corsa ma Bagnaia è bravo a mantenere la calma e a riprendersi il primo posto. Martin scivola terzo, infilato anche da Bastianini. Entrambi ingaggiano una lotta che permette a Bagnaia di allungare di qualche decimo. Marquez, dopo un contato con Acosta, perde terreno dalla prime posizioni.

A tre giri dal termine, Martin prova a cucire il gap con il primo posto. Lo spagnolo si porta dietro anche Bastianini che all’ultimo giro fa un favore al compagno di squadra e sorpassa lo spagnolo. Primo Pecco, poi Bastianini e terzo Martin. Marquez sesto.

Martin ha ancora in pugno il mondiale. Bagnaia a 19 punti dal sorpasso in classifica, il campione del mondo in carica ha 473 punti, Jorge Martin 492. A Martin domani basta fare appena sette punti. In altri termini gli basta arrivare nono.

Bagnaia sereno: «Mi sento più libero, devo attaccare». Martin nervoso: «Ho avuto tanti pensieri»

La conferenza di ieri. «Martin ha commesso meno errori di me, voglio soltanto vincere entrambe le gare», dice Pecco che a casa ha già due titoli mondiali. Più nervoso invece lo spagnolo: «Tanti pensieri in questa settimana, spero non accada nulla di storto».

Le parole di Bagnaia

«Voglio dire che sono contento di correre qui. Penso che sia una missione per noi aiutare Valencia e le persone colpite in quella zona. Per me è difficile, ma dobbiamo fare il massimo. Il mio obiettivo è vincere entrambe le gare, poi vedremo cosa accadrà. Dovremo essere perfetti, a maggio io e Jorge eravamo ad un livello altissimo rispetto agli altri. Spero che qualcun altro sarà della lotta. Mi aspetto che Jorge possa anche giocare un po’ di attesa, considerando che il settimo posto gli basterà».

Decisamente più bloccato e nervoso Jorge Martin:

«Sono molto contento ed entusiasta ad essere qui e lottare con Pecco per il Campionato del Mondo. È un privilegio, è molto bello poter correre per Valencia. Sono fiducioso e ho fiducia in me stesso. Ho avuto tanti pensieri, cercavo di pensare di predire il futuro perché lo faccio sempre nella vita. Sono stato nervoso, ma non vedo l’ora di correre».

ilnapolista © riproduzione riservata