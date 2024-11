Italia-Francia: Spalletti conferma gli stessi del match contro il Belgio, tranne Donnarumma e Rovella

Vicario sostituisce Donnarumma, out per un virus intestinale. Locatelli a centrocampo. Confermato Barella trequartista.

Questa sera Italia e Francia si affronteranno per l’ultimo match dei gironi di Nations League; agli Azzurri basta anche un pareggio per potersi qualificare da primi nel girone.

Gigio Donnarumma è stato colpito da un virus intestinale e, di conseguenza, salterà il match.

Di seguito, le formazioni ufficiali.

Italia-Francia, le formazioni ufficiali

Italia (3-5-1-1): Vicario; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Locatelli, Tonali, Dimarco; Barella; Retegui.

Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Konaté, Digne; Guendouzi, Rabiot, Kone; Nkunku, Kolo Muani, Thuram.

«Dobbiamo essere una squadra che fa vedere tante qualità senza chiacchierare molto e andando a giocare belle partite. Per giocare bene la partita bisogna avere molti calciatori che sanno interpretare, poi ormai funziona in questa maniera qui, bisogna saper intuire questi spazi che si vengono a creare. Gli spazi si modificano, bisogna giocare in spazi più stretti, serve avere più qualità. Quando vedo giocare il Real Madrid, il Manchester City, mi sembra che la loro dote migliore sia il fare bene ripetutamente le cose normali. Deve essere una normalità ripetuta bene all’infinita. Vedo anche la grande giocata del campione, ma alle grandi squadre vedo la cadenza delle cose fatte con normalità».

Italia-Francia è una partita che va oltre il calcio.

«Siamo un popolo di pionieri, in tutte le parti dove andiamo troviamo questo abbraccio degli italiani che tengono alle sorti della maglia della nazionale, ci deve rendere ancora più responsabili e forti. Alla Francia gli verrà facile tentare di vincere la partita, noi non dobbiamo fare riflessioni. Sono sicuro che andremo a fare la partita che dobbiamo fare, proprio per dedicarla a tutte quelle persone che ci vogliono bene».

