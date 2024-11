In Germania sono certi di eliminare l’Italia in Nations League (Süddeutsche)

Il quotidiano elenca i disastri dell’Italia degli ultimi tempi, tra cui la sconfitta 5-2 nella Nations League 2022 contro i tedeschi.

L’Italia ha pescato la Germania ai quarti di finale di Nations League; i match si disputeranno il 20 e 23 marzo.

Il ct tedesco Julian Nagelsmann ha commentato così il sorteggio:

«Non vedo l’ora, loro sono una grande avversaria. È sempre positivo per lo sviluppo della squadra competere con i migliori. Speriamo di arrivare in semifinale».

In Germania pensano già di essere in semifinale, “abbiamo molte possibilità che ciò accada ”

E in merito alle parole di Nagelsmann, la Süddeutsche scrive:

Abbiamo molte possibilità che ciò accada [arrivare in semifinale, ndr.]. Gli Azzurri hanno conquistato il titolo europeo nel 2021 e sono arrivati terzi nella Nations League nel 2023, ma a Euro 2024 la squadra ha deluso, fuori agli ottavi. La Germania in Nations League quest’anno si è qualificata in scioltezza ai quarti con quattro vittorie e due pareggi e vincitrice del girone; l’Italia è arrivata seconda dietro la Francia. Inoltre, la nazionale tedesca vinse 5-2 in un match di Nations League del 2022.

L’Italia è riuscita a raggiungere i quarti di finale di Nations League, grazie al secondo posto nel girone con Francia, Belgio e Israele.

Inoltre, la Nazionale guidata da Luciano Spalletti è diventata anche automaticamente testa di serie al sorteggio per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Il sorteggio avverrà il prossimo 13 dicembre a Zurigo.

Le altre sfide di Nations League saranno Olanda-Spagna (come in Sudafrica 2010), Danimarca-Portogallo e Croazia-Francia, remake della finale dei Mondiali 2018.

La vincente tra Italia e Germania affronterà la vincente di Danimarca-Portogallo.

