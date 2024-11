El Paìs interpella studiosi e ricercatori: non ci sono evidenze scientifiche, anzi sono state smentite. Ma lui gioca meglio e quindi vanno bene

Il placebo di Alcaraz: fascetta nasale e VapoRub non servono a niente ma lui non lo sa (El Paìs)

Avete visto con quella fascetta rosa sul naso durate il match contro Rublev alle Atp Finals? Oggi El Paìs ne scrive diffusamente, dedica una pagina al tema. Serve davvero? Il quotidiano ha notato anche che spesso Alcaraz provvedeva a spalmarsi il Vicks VapoRub sul petto. E il quotidiano si pone la stessa domanda: è efficace?

El Paìs risponde così:

I rimedi di Carlos Alcaraz per combattere i problemi respiratori sembrano funzionare.

Ha battuto Rublev e oggi potrebbe qualificarsi per le semifinali nel match contro Zverev.

Durante la partita, grazie al dilatatore nasale e alla sua bottiglietta di menta non sarà a corto di fiato e potrà correre e correre negli scambi con il tedesco. In teoria, entrambi i prodotti aprono le vie respiratorie, dal naso al petto, e il tuo corpo ti ringrazia, ma… e se fossero solo placebo? Sia nel caso dell’unguento al mentolo che del nastro nasale non ci sono prove scientifiche a sostegno del loro utilizzo nello sport e di un miglioramento delle prestazioni. Se aiutano, è perché Alcaraz crede che aiutano e questo è già importante.

Scrive il quotidiano:

«Non ci sono studi che dimostrano i loro effetti fisiologici, ma possono essere utilizzati perché non hanno controindicazioni e servono come sostegno morale. Quando parliamo di effetto placebo, parliamo di placebo, ma anche di effetto. Se aiuta Alcaraz, continui così», dice Pedro L. Valenzuela, dottore in Scienze della salute, ricercatore presso l’Università di Alcalá e redattore della rivista Fissac, che ha già raccolto tutti i documenti su entrambi i rimedi.

I rimedi di Alcaraz, ovvero basta che funzionino

Nel caso dei dilatatori nasali, le prime analisi che indicano che non forniscono “alcun beneficio” in termini di prestazioni risalgono al 1995, ma nel 2020 il dibattito sulla sua funzionalità è stato chiuso. Così, sei ricercatori dell’Università federale brasiliana di Minas Gerais hanno analizzato i 624 studi completati sul nastro in tutto il mondo.

“Il dilatatore nasale esterno non mostra un aumento della quantità massima di ossigeno, né nella frequenza cardiaca né nell’indice di sforzo percepito. Negli ultimi anni quella banda nasale esterna è stata ritenuta obsoleta e tutti gli studi si sono concentrati sull’analisi del dilatatore interno che è diventato di moda tra i ciclisti. È stato usato da Chris Froome, per esempio. Si pensava che questo avesse dei benefici, ma non sono stati trovati”, dice Valenzuela che è scettico anche sull’unguento al mentolo.

Perché migliaia di persone – specialmente i bambini – hanno usato VapoRub per alleviare le conseguenze del muco di un raffreddore, ma il suo apporto non ha alcun fondamento scientifico.

Uno studio del 2009 dell’American Wake Forest University e un altro del 2016 in cui c’era anche un ricercatore di Procter & Gamble ha concluso che il sollievo è soggettivo. L’odore può causare una sensazione di freschezza, ma poco di più. “L’unico vantaggio che è veramente dimostrato è in circostanze di calore estremo. Quella freschezza che fornisce il mentolo riduce le vampate di calore e aiuta leggermente gli atleti”, afferma Valenzuela, che va oltre in materia.

Il dilatatore nasale e il Vicks VapoRub non aiutano a incamerare più ossigeno, ma anche se lo facessero non sarebbe nemmeno efficace.

El Paìs conclude così:

Alcaraz ha un raffreddore da più di una settimana e la sua performance è migliorata. Lunedì, al debutto alle ATP Finals contro Casper Ruud, è apparso sopraffatto da un moccio così scomodo. Mercoledì, contro Rublev, invece, si è concentrato sul suo gioco e ha vinto. Nonostante la mancanza di prove scientifiche, la fascettasul naso e il Vicks VapoRub sono stati utili. Se aiutano, è perché Alcaraz pensa che aiutino.

L’Alcaraz politico non piace al Paìs.

