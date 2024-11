Il City ha bisogno di rinforzi ma i giocatori ci penseranno bene prima di unirsi a una squadra con 115 accuse (Telegraph)

Finché non sarà tutto risolto, un agente saggio dirà ai suoi clienti di aspettare l’esito del processo, soprattutto se hanno delle alternative

Il Manchester City è in difficoltà. La squadra di Guardiola ha subito tre sconfitte consecutive: contro il Tottenham in Coppa di Lega, contro il Bournemouth in campionato e con lo Sporting in Champions League.

Il City ha bisogno di rinforzi: i numerosi infortuni e l’assenza di Rodri stanno incidendo sulla stagione.

Ben lontano dal dare la squadra di Guardiola già per sconfitta, Jamie Carragher sul Telegraph si chiede se le 115 accuse di violazione del fair play finanziario che hanno portato in tribunale il City possano spingere i giocatori a pensarci due volte prima di unirsi alla squadra.

Leggi anche:

Scrive Carragher:

“Il Manchester City sta affrontando una sfida mai vista prima nell’era di Pep Guardiola. Per la prima volta da quando ha costruito la sua squadra vincente, i suoi rivali per il titolo vedono più di un barlume di speranza.

Il City ha già affrontato problemi di infortuni e di forma. Prima di fare dichiarazioni azzardate sul declino dei campioni bisogna essere cauti, vista la loro storia di partenze lente prima di spingere sull’acceleratore nella seconda metà della stagione.

Ma questa volta ci sono differenze significative, perché una serie di problemi si stanno presentando contemporaneamente.

La prima difficoltà più evidente per Pep Guardiola è la lista degli infortuni, e in particolare l’assenza di Rodri per il resto della stagione. Nella rosa del City non c’è nessuno come lui, quindi nel breve periodo è insostituibile. Ci sono giocatori che sono così fondamentali per le possibilità di successo di una squadra, che senza di loro la squadra è irriconoscibile. Rodri è un giocatore di questo tipo”.

Un agente saggio spinge il suo cliente a riflettere prima di firmare col City

La soluzione è quella di rinforzarsi col mercato, ma Carragher fa notare che

“qualsiasi giocatore approcciato dal City da qui alla fine della stagione vorrà attendere l’esito del processo sulle 115 accuse. Nessuno sa se ci saranno sanzioni sportive significative contro il club. Finché non sarà tutto risolto, un agente saggio dirà ai suoi clienti di lasciare che il processo faccia il suo corso prima di mettere la penna sulla carta, soprattutto se hanno opzioni alternative“.

ilnapolista © riproduzione riservata