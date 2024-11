Il Belgio prova a riconquistare Courtois, il portiere del Real: “Finché c’è Tedesco, non torno”

Nei giorni scorsi il nuovo direttore generale della federazione belga, Peter Willems, si è recato nella capitale spagnola per incontrarlo e capire le sue intenzioni

Secondo quanto riporta As, il Belgio sta provando a far reintegrare in nazionale Courtois, il portiere del Real Madrid. Ma “la telenovela di Courtois con la squadra belga va ancora avanti”. E non c’è alcun segnale che le cose possano cambiare nel prossimo futuro.

“Finché c’è Tedesco non torno nel Belgio”

“Nei giorni scorsi – scrive As – il nuovo direttore generale della federazione belga, Peter Willems, si è recato nella capitale della Spagna per incontrarlo (Courtois, ndr). Si è trattato di un primo contatto per conoscere dal vivo la situazione e le riflessioni di Thibaut, visto che nella massima organizzazione federazione belga si respira aria di rinnovamento“.

Courtois non gioca per il suo Paese dal 17 giugno 2023, una partita di qualificazione agli Europei. Poi il grave infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori per quasi una stagione. È riuscito a giocare e a vincere la Champions, cosa che ha fatto parlare di un suo possibile ritorno in nazionale.

Ma lo strappo con Tedesco è stato troppo pesante. L’attuale ct del Belgio non lo ha inserito nella lista europea e anche il portiere del Real Madrid ha chiarito la sua posizione prima e dopo: “finché questo allenatore continuerà a guidare la squadra, non tornerà. La stessa cosa è stata riferita Willems“.

Belgio, Tedesco: «Ho fatto di tutto per Courtois». Lui gli dà del bugiardo

Il clima nella nazionale belga è sempre più rovente. Almeno tra quello che dovrebbe essere il portiere titolare del Belgio, Thibaut Courtois, e il commissario italo-tedesco, Domenico Tedesco. I due hanno avuto parecchie discussioni che sono sfociate nell’abbandono del ritiro da parte del portiere durante le ultime partite di qualificazione a Euro2024.

Ieri la conferenza stampa del ct del Belgio utile a comunicare i convocati per i prossimi impegni della nazionale. Immancabile la domanda su Courtois e sul suo possibile reintegro in nazionale. Lui ha risposto:

«È importante che Courtois ritorni in campo. È un bene per lui e per il Real. Lui è stato molto chiaro sulla sua posizione. Io non ho nuove informazione a riguardo da dare. Ho provato di tutto, ma proprio tutto. Ma le ultime informazioni che ho, sono quelle che lui ha dato».

Dopo queste parole è arrivata la risposta di Courtois piuttosto eloquente. Tre emoticon con il naso lungo.

