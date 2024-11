Giallo Dybala, Juric lo esclude dai convocati ancor prima dell’ultimo allenamento (Messaggero)

Non è convocato per il Bologna a causa di un problema muscolare. Ma l’attaccante è rimasto sorpreso, si aspettava di fare un provino prima della decisione di Juric

In casa Roma ne succedono di ogni. L’ultima grana che Juric deve affrontare è il giallo Dybala. Il tecnico giallorosso ha infatti anticipato in conferenza l’esclusione dell’argentino contro il Bologna. Ma, a quanto si apprende dal Messaggero, gli accordi tra tecnico e giocatore erano diversi. Dybala si aspettava di dover sostenere un provino per testare le sue condizione prima di permettere a Juric di fare una scelta. Così non è stato.

Il morale di Dybala era già a terra, ora il rapporto con Juric rischia di complicarsi

Scrive il Messaggero:

La settimana nera dell’argentino finisce nel peggiore di modi. Non è convocato per la fare col Bologna a causa di un problema muscolare. Ma l’attaccante è rimasto sorpreso dalle parole di Juric in conferenza stampa poiché il tecnico ha anticipato il forfait mentre il calciatore pensava di dover effettuare un provino nel primo pomeriggio che avrebbe stabilito se fosse stato il caso di rischiare o meno. L’allenatore, invece, lo ha dato fin da subito out e la conferma ufficiale è poi arrivata in serata con la pubblicazione della lista dei convocati. Il morale di Dybala in questi giorni era già a terra e ora il rapporto tra i due rischia di complicarsi, nonostante poi il test effettuato abbia confermato come Juric avesse ragione visto che l’argentino poi non ce l’ha fatta.

Juric sempre più in bilico: contatto telefonico tra i Friedkin e Mancini (Sky)

Secondo quanto riportato da Sky Sport:

Nella mattinata di venerdì 8 novembre c’è stato un contatto tra la proprietà giallorossa e Roberto Mancini. L’ex commissario tecnico della Nazionale, raggiunto da Sky, non ha confermato la notizia. Il contatto telefonico tra la proprietà della Roma e Roberto Mancini non serve altro che a confermare la più normale delle leggi dello sport: sono i risultati a decidere i destini degli allenatori. Nient’altro. Ne è perfettamente consapevole Ivan Juric, che nel frattempo mai ha pensato di scappare dalle difficoltà.

