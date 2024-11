Friedkin, annullato il viaggio a Roma. Forse vogliono lasciare tranquilli Juric e la squadra contro il Bologna (Corriere Roma)

“La presenza a Roma dei Friedkin era stata associata ad un cambio imminente sulla panchina della Roma. Tutto è rimandato alla settimana prossima”

Dan e Ryan Friedkin erano attesi questa mattina a Roma, ma il loro viaggio è stato annullato. È possibile che abbiano preso questa scelta per lasciare Juric e la squadra tranquilli per il match contro il Bologna.

Scrive l’edizione romana del Corriere della Sera:

Clamoroso dietrofront: Dan e Ryan Friedkin, attesi nella mattinata di sabato nella Capitale, hanno annullato il loro viaggio. I proprietari della società giallorossa sarebbero dovuti arrivare con il loro aereo all’aeroporto di Ciampino, ma i tre slot occupati sono stati annullati. Possibile che il viaggio sia stato rimandato all’inizio della prossima settimana per lasciare la squadra e Ivan Juric tranquilli per il match di domenica all’Olimpico contro il Bologna.

Friedkin, tutto rimandato alla prossima settimana

La presenza a Roma dei Friedkin, infatti, era stata associata ad un cambio imminente sulla panchina della Roma, con Roberto Mancini in pole position per prendere il posto dell’ex tecnico del Torino. Annullato anche il viaggio di Marc Watts, braccio destro di Dan e presidente del Gruppo Friedkin. Nell’agenda della proprietà anche la nomina di un nuovo Ceo, con Giovanni Carnevali del Sassuolo che al momento sembra il più accreditato tra i pretendenti. Tutto è rimandato alla prossima settimana, dopo la gara col Bologna, durante la sosta del campionato. Intanto Juric ha comunicato che domenica Dybala non giocherà «a causa di un fastidio, non proprio un infortunio».

