Francia, il ministro Averous: «I tifosi devono capire come tifare allo stadio, senza provocazioni politiche»

Il Ministro per lo sport francese, Gil Averous, ha rilasciato un’intervista a So Foot in cui ha parlato dei disordini che sta affrontando la Francia all’interno degli stadi.

Averous: «I tifosi devono capire come tifare allo stadio, senza provocazioni politiche»

Per Francia-Israele, una settimana dopo gli eventi di Amsterdam, le Olimpiadi hanno rassicurato abbastanza sulla capacità del Paese di ospitare un evento importante e rischioso?

«Sì, anche se, per le Olimpiadi, la mia paura era più legata a un attacco terroristico. Ma tutti i tipi di rischi sono stati presi in considerazione e la Francia è pronta ad affrontarli, anche i più improbabili».

L’Associazione Nazionale dei tifosi la accusava di “usare il calcio e gli spalti degli stadi per scopi di comunicazione politica”. Ne è rimasto sorpreso?

«Hanno una sensazione che è lontana dalla realtà. Sono il Ministro dello sport e sono qui per difendere il lato unificante dello sport. Se ci si aspetta che io sia qualcuno che non si oppone alle osservazioni omofobe, alle osservazioni razziste, alla violenza … ho sempre lavorato coltivando il senso di restare uniti. Farò un tour degli stadi in Francia per incontrare i tifosi, città per città, dobbiamo scambiarci osservazioni, anche con quelli del Psg dopo quanto accaduto contro l’Atletico. Far capire come bisogna tifare è già una cosa che non si vede spesso. Contro l’Atletico Madrid, piaccia o no, il Free Palestine non era un messaggio sportivo».

Sì, ma c’è una libertà di espressione da prendere in considerazione…

«La provocazione politica non ha posto in uno stadio o, più in generale, su un campo sportivo, proprio come la violenza. Voglio anche dire: stiamo parlando del Psg, un club la cui copertura mediatica è forte e dal comportamento quasi sempre esemplare. Nessun tifoso dovrebbe andare allo stadio con le paure di poter essere insultati».

E le sanzioni?

«Penso che quando arriviamo a una sospensione temporanea di una partita, è già un fallimento. Dobbiamo riportare un po’ di serenità. Vogliamo cori di sostegno».

Ha annunciato i biglietti nominativi per individuare i colpevoli…

«Sì, ma non risolve il problema. Non è abbastanza. D’altra parte, abbiamo telecamere su tutti i punti. Dobbiamo arrivare ai tifosi attraverso dei messaggi importanti… perché in Inghilterra ci sono riusciti e noi non dovremmo?»

Più di un anno fa, un’indagine ha indicato un aumento del numero di aggressioni sessuali negli stadi francesi. Come rendere anche lo stadio una zona sicura su questo?

«Questo è un vero problema per il nostro ministero. Le cose sono progredite molto. All’inizio del 2025, il ministero firmerà nuovi accordi con le federazioni sportive».

Concretamente, se una persona viene aggredita allo stadio, cosa può fare?

«Può andare sulla piattaforma apposita e denunciare, cosicché un’indagine verrà immediatamente aperta. Nessuna violenza, fisica o verbale, dovrebbe essere messa da parte. Quando parliamo di violenza negli stadi, è la stessa di qualsiasi altra parte della società. Il popolo degli stadi è il popolo delle città».

