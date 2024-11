Essere arbitri è un incubo, Coote è un idiota ma è il prodotto di questo calcio in cui tutti odiano tutti (Guardian)

L’arbitro che in un video ha chiamato Klopp fighetta. “Ridicoli anche i giornalisti, hanno trattato il caso come se Babbo Natale avesse ucciso Bob Kennedy”

David Coote assomigliava – nel video che ha scandalizzato il calcio inglese (quello in cui chiama fighetta Klopp) – “a una versione sbronza di Ross di Friends”. Scrive Barney Ronay sul Guardian che “la decisione di farsi riprendere seduto su un divano, mentre si dicono ad alta voce tutte le cose brutte, completa lo straordinario arco narrativo del personaggio dell’arbitro di calcio inglese, da taciturno maestro macellaio del nord all’attuale schiera di tormentate star dei reality tv a tempo pieno”.

“A questo punto bisogna davvero fare i complimenti al calcio inglese. Continua a sfornare contenuti incredibili per riempire i buchi in un prodotto sempre più monotono”, sfotte il Guardian.

Tutta questa storia è molto ridicola, scrive. Anche per come è stata riportata: “Il servizio di Sky Sports è stato assolutamente avvincente, l’intera storia presentata con un’aria surreale di solennità inorridita, come se si stesse riportando la notizia secondo cui Babbo Natale è stato trovato nudo sotto una pila di cocaina con in mano la pistola che ha ucciso Bobby Kennedy“.

E i “due presentatori sedevano con la faccia cinerea al tavolino del loro studio come poliziotti di quartiere il cui compito è presentarsi alla tua porta e dirti che il tuo cane è stato investito”.

“Forse la Pgmol (gli arbitri inglesi, ndr) dovrebbe trasformare l’intero ciclo in un evento post-partita fisso: video notturni di un arbitro dallo sguardo vitreo che spiega le decisioni importanti del fine settimana insultando la gente seduta su un divano, il che sarebbe almeno più interessante di Michael Owen che concorda con Howard Webb”.

Ma Ronay vuole trarne un’analisi seria. “Primo, Coote è chiaramente finito come arbitro. Secondo, questa non è in realtà una prova di corruzione nel calcio. Ma è una prova di idiozia e incompetenza, di esseri umani spinti oltre i propri limiti e di un grado di caos nell’amministrazione di base del calcio che potrebbe essere molto utile se, per una volta, potesse essere preso come un invito all’azione”.

“Coote è anche un essere umano fragile e fragile come tutti noi e questo incidente renderà la sua vita incredibilmente difficile per molto tempo. Non esageriamo nemmeno con l’offesa. Chi di noi non ha mai detto delle brutte parole su qualcuno al lavoro? Ecco un segreto: tutti odiano tutti gli altri nel calcio. Tutti, persino le brave persone sante con onorificenze dopo il nome, chiamano tutti gli altri in questo modo tutto il tempo. E la vita di un arbitro è la punta di diamante di tutto questo, un’attività di abusi puri e pressoché costanti, essenzialmente un esperimento sociale incontrollato sui punti di rottura di vari esseri umani leggermente invadenti”.

“Il calcio continua a produrre nuovi contenuti. Sfortunatamente, gran parte di questi sono roba da fine dei tempi. Quando lo sport vero e proprio inizia a restringersi, quando il vantaggio competitivo si smussa, forse questo è ciò che rimane”.

“L’arbitraggio è fondamentalmente un incubo ormai, un lavoro che richiede di essere contemporaneamente un iper-nerd delle regole, un controllore del traffico aereo super-cool, un maratoneta, una fonte di buonsenso amico e anche immune agli abusi di massa e alle minacce di violenza. David Coote, finito su un divano, sanguinante di autocommiserazione, estasiato dalla convalida di un cerchio di accoliti ostili. È un risultato sorprendente?”.

David Coote, scrive Ronay, “è un prodotto del calcio”. E quel video in fondo è quasi una buona notizia: Perché “ciò che abbiamo qui è la trasparenza totale. Ciò che il video ci mostra è quanto sia diventato difficile questo lavoro iper-evoluto, quanto siano stressati coloro a cui viene chiesto di coprire questi angoli e quanto siano vulnerabili coloro che lo guardano al suggerimento che il loro sport sia putrido, truccato e sostanzialmente marcio”.

